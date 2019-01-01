Описание

Преподаватель SCIO

В нашу школу в центре Праги мы ищем проподавателя по SCIO тестам. Педагогическое образование не является оязательным пунктом, главное для нас -- желание преподавать!

Наши требования:

-гибкий рабочий график

-ответсвенность

-глубокие знания в данной области

-опыт преподавания

-креативный подход

Предлагаем:

-дружелюбный коллектив

-междунароная и стабильная компания

-обучение групповое и индивидуальное

-гибкий рабочий график

Бенефиты: комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, молодой и дружный коллектив.

Если вас заинтересовала данная позиция или у вас возникли какие-либо вопросы, пишите нам на почту abroad1@msmacademy.eu