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Международный Союз Молодежи

Преподаватель SCIO

Размещено 20 ноября 11:17
Тип занятости
Полный день
Профессия
Преподаватель, Лектор/Инструрктор, Репетитор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Преподаватель SCIO

В нашу школу в центре Праги мы ищем проподавателя по SCIO тестам. Педагогическое образование не является оязательным пунктом, главное для нас -- желание преподавать!

Наши требования:
-гибкий рабочий график
-ответсвенность
-глубокие знания в данной области
-опыт преподавания
-креативный подход

Предлагаем:
-дружелюбный коллектив
-междунароная и стабильная компания
-обучение групповое и индивидуальное
-гибкий рабочий график

Бенефиты: комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, молодой и дружный коллектив.

Если вас заинтересовала данная позиция или у вас возникли какие-либо вопросы, пишите нам на почту abroad1@msmacademy.eu

Контакты:

Евгений Колесник

abroad1@msmacademy.eu



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