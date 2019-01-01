Преподаватель SCIO
В нашу школу в центре Праги мы ищем проподавателя по SCIO тестам. Педагогическое образование не является оязательным пунктом, главное для нас -- желание преподавать!
Наши требования:
-гибкий рабочий график
-ответсвенность
-глубокие знания в данной области
-опыт преподавания
-креативный подход
Предлагаем:
-дружелюбный коллектив
-междунароная и стабильная компания
-обучение групповое и индивидуальное
-гибкий рабочий график
Бенефиты: комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, молодой и дружный коллектив.
Если вас заинтересовала данная позиция или у вас возникли какие-либо вопросы, пишите нам на почту abroad1@msmacademy.eu
Евгений Колесник
abroad1@msmacademy.eu