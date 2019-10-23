Оператор на автозавод

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QM-jobs Personální Agentura
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Размещено Вчера 10:14
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
27 000 CZK
Описание

Страна: Чехия

Город: Hradek nad Nisou

Занятость: Полная занятость

Позиция: Оператор станка

Требования

мужчины 18-45 лет
паспорт ЕС, карты на 2 года, трывалый побыт
внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость

Условия

официальное трудоустройство
120-130 крон в час чистого
230-260 часов в месяц
жилье предоставляется бесплатно
есть бонусная система
еженедельные авансы по 1000 крон
хорошие условия труда
РАБОЧИИ ГРАФИК:
от 7:00 утра до 17:00 вечера, 5-6 дней в неделю

Контакты:

Александр

info-qmjobs.eu@mail.ru

+420774307622



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