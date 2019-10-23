Оператор на автозавод

Страна: Чехия
Город: Hradek nad Nisou
Занятость: Полная занятость
Позиция: Оператор станка
мужчины 18-45 лет
паспорт ЕС, карты на 2 года, трывалый побыт
внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость
официальное трудоустройство
120-130 крон в час чистого
230-260 часов в месяц
жилье предоставляется бесплатно
есть бонусная система
еженедельные авансы по 1000 крон
хорошие условия труда
РАБОЧИИ ГРАФИК:
от 7:00 утра до 17:00 вечера, 5-6 дней в неделю
Александр
info-qmjobs.eu@mail.ru
+420774307622