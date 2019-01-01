Переводчик с чешского языка

Описание

НУЖЕН ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ЗНАЕТ ХОРОШО ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК!

140 КРОН В ЧАС!

Страна: Чехия

Город: Teplice

Занятость: Полная занятость

Позиция: Оператор станка

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

* официальное трудоустройство

* жилье предоставляется 3000 крон удерживаем с зарплаты

* еженедельные авансы по 1000 крон

* хорошие условия труда

РАБОЧИИ ГРАФИК:

* от 7:00 утра до 19:00 вечера, 5-6 дней в неделю

ТРЕБОВАНИЯ:

* мужчины. 18-50 лет

* внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость

ЗАДАЧА:

* контроль качества деталей на заводе

* комплектация деталей