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Переводчик с чешского языка

Размещено 29 ноября 17:14
Тип занятости
Полный день
Профессия
Переводчик, Ассистент(ка), Офис-менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
steelemet
Описание

НУЖЕН ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ЗНАЕТ ХОРОШО ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК!
140 КРОН В ЧАС!
Страна: Чехия
Город: Teplice
Занятость: Полная занятость
Позиция: Оператор станка
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
* официальное трудоустройство
* жилье предоставляется 3000 крон удерживаем с зарплаты
* еженедельные авансы по 1000 крон
* хорошие условия труда
РАБОЧИИ ГРАФИК:
* от 7:00 утра до 19:00 вечера, 5-6 дней в неделю
ТРЕБОВАНИЯ:
* мужчины. 18-50 лет
* внимательность, исполнительность, дисциплинированность, работоспособность, физическую выносливость, уравновешенность, обучаемость
ЗАДАЧА:
* контроль качества деталей на заводе
* комплектация деталей

Требования

+420 608 024 897 вайбер или ватсап ! Максим.

Условия

+420 608 024 897 вайбер или ватсап ! Максим.

Дополнительная информация

+420 608 024 897 вайбер или ватсап ! Максим.

Контакты:

Максим Макаров

raabotonline@mail.ru

+420608024897



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