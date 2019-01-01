Агент по недвижимости/Риэлтор

В нашу компанию требуется агент по недвижимости.
Обязанности:
- продажа объектов
- ведение отчета о продаже перед клиентом и постоянная коммуникация
- организация просмотров
- инициативы по ускорению продажи объекта
- заключение договоров
- сопровождение сделки
- поддержание контакта с клиентом после продажи объекта.
- знание русского и чешского языков
Активность, коммуникабельность, желание учиться, развиваться и зарабатывать.
Знание английского и наличие водительского стажа приветствуется.
Опыт работы риэлтором не обязателен, компания обучает в случае необходимости.
Предлагаем: ноутбук ,телефон, оплачиваемую связь, служебный автомобиль. З/п % от сделок.
Владимир
hr@lekvi.cz
776737390