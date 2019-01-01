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Агент по недвижимости/Риэлтор

Размещено 04 декабря 21:06
Тип занятости
Полный день
Профессия
Риэлтор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
Lekvi group
Описание

В нашу компанию требуется агент по недвижимости.
Обязанности:
- продажа объектов
- ведение отчета о продаже перед клиентом и постоянная коммуникация
- организация просмотров
- инициативы по ускорению продажи объекта
- заключение договоров
- сопровождение сделки
- поддержание контакта с клиентом после продажи объекта.

Требования

- знание русского и чешского языков
Активность, коммуникабельность, желание учиться, развиваться и зарабатывать.
Знание английского и наличие водительского стажа приветствуется.
Опыт работы риэлтором не обязателен, компания обучает в случае необходимости.

Условия

Предлагаем: ноутбук ,телефон, оплачиваемую связь, служебный автомобиль. З/п % от сделок.

Контакты:

Владимир

hr@lekvi.cz

776737390



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