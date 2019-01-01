Агент по недвижимости/Риэлтор

Описание

В нашу компанию требуется агент по недвижимости.

Обязанности:

- продажа объектов

- ведение отчета о продаже перед клиентом и постоянная коммуникация

- организация просмотров

- инициативы по ускорению продажи объекта

- заключение договоров

- сопровождение сделки

- поддержание контакта с клиентом после продажи объекта.