Работник рецепции отеля

Небольшой семейный 4* отель в центре Праги (I.P. Pavlova) примет на работу на рецепции сотрудника на дневные и ночные смены.
- регистрация гостей, check in / check out
- обеспечение стабильной работы рецепции
- коммуникация с гостями
- работа в системе HotelTime
- работа с наличными и безналичными оплатами
- службы консьерж
- работа с документами
- коммуникативное знание английского и чешского языка
- надежность и ответственность
- навыки работы на компьютере
- минимально законченное среднее образование
- опыт работы в отеле желателен, но не является обязательным условием
- приятная рабочая обстановка в центре Праги (рядом с метро I.P. Pavlova)
- соответсвующее финансовое вознаграждение
- возможность согласования графика смен в соответсвии с личными требованиями
- завтрак бесплатно
Ульяна
hotel.centrum@email.cz
777778562