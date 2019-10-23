Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.53
USD
23.1
RUB
0.36
UAH
0.97
Энциклопедия Карта Погода
10n 8 °C
______________2019-10-23___09.40.29
QM-jobs Personální Agentura
Подобные вакансии
Водитель категории В
Туристическая компания "VEDI TOURGROUP"
Praha 1
Оператор на автозавод
QM-jobs Personální Agentura
Praha 1

Водитель категории С-Е

Размещено 07 декабря 12:19
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Дальнобойщик, Грузчик
Регион
Jihomoravský kraj
Город
Brno-město
Заработная плата
1 300 EUR
Описание

Опыт по категории С обязателен.
Компания: MD Lo
ПРЕДЛАГАЕМ:
- Официальное трудоустройство, трудовой договор;
- Русскоязычные диспетчеры;
- Трудовая карта на 2 года;
- Изготовление 95 кода;
- Медицинская страховка;
- Возможность переезда в Чехию.

Требования

ТРЕБОВАНИЯ:
- Загранпаспорт;
- Водительское удостоверение с открытыми кат. С, E;
- Карта водителя;

Условия

ВИД ТРАНСПОРТА И ГРУЗ:
- Машины DAF, MAN. Рефрижератор;
- Груз может быть различных категорий, застрахован работодателем в обязательном порядке.
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:
- Вахтовый метод 3 месяца работы/ 1 месяц отдых;
- Каждые выходные стягивают на базу;
- В зависимости от рейсов возможен отдых на базе и среди недели.
ОБЯЗАННОСТИ:
- Перевозить груз по Чехии и Словакии;
- Своевременная подача машины на загрузку и разгрузку;
- Работать с тахографом и навигатором;
- Стрессоустойчив, равнодушен к спиртным напиткам, коммуникабелен, умение работать в коллективе, не конфликтен.

Контакты:

Александр

wowsmile@inbox.ru

+420774307622



Мобильная версия