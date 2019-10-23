Водитель категории С-Е

Опыт по категории С обязателен.
Компания: MD Lo
ПРЕДЛАГАЕМ:
- Официальное трудоустройство, трудовой договор;
- Русскоязычные диспетчеры;
- Трудовая карта на 2 года;
- Изготовление 95 кода;
- Медицинская страховка;
- Возможность переезда в Чехию.
ТРЕБОВАНИЯ:
- Загранпаспорт;
- Водительское удостоверение с открытыми кат. С, E;
- Карта водителя;
ВИД ТРАНСПОРТА И ГРУЗ:
- Машины DAF, MAN. Рефрижератор;
- Груз может быть различных категорий, застрахован работодателем в обязательном порядке.
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:
- Вахтовый метод 3 месяца работы/ 1 месяц отдых;
- Каждые выходные стягивают на базу;
- В зависимости от рейсов возможен отдых на базе и среди недели.
ОБЯЗАННОСТИ:
- Перевозить груз по Чехии и Словакии;
- Своевременная подача машины на загрузку и разгрузку;
- Работать с тахографом и навигатором;
- Стрессоустойчив, равнодушен к спиртным напиткам, коммуникабелен, умение работать в коллективе, не конфликтен.
Александр
wowsmile@inbox.ru
+420774307622