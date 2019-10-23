Водитель категории С-Е

Условия

ВИД ТРАНСПОРТА И ГРУЗ:

- Машины DAF, MAN. Рефрижератор;

- Груз может быть различных категорий, застрахован работодателем в обязательном порядке.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:

- Вахтовый метод 3 месяца работы/ 1 месяц отдых;

- Каждые выходные стягивают на базу;

- В зависимости от рейсов возможен отдых на базе и среди недели.

ОБЯЗАННОСТИ:

- Перевозить груз по Чехии и Словакии;

- Своевременная подача машины на загрузку и разгрузку;

- Работать с тахографом и навигатором;

- Стрессоустойчив, равнодушен к спиртным напиткам, коммуникабелен, умение работать в коллективе, не конфликтен.