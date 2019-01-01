Разнорабочие для прокладки кабельных линий. Чехия

Официальное трудоустройство! Разнорабочие для прокладки кабельных линий. Sitel.
Обязанности: выполнение простых подготовительных работ при прокладке кабельных линий;
Зар. плата: 110 крон/час
предоставляем бесплатное жилье и транспорт к месту работы;
предоставляем рабочую одежду;
выплачиваем авансы каждую неделю по договорённости;
График : работа в одну смену Пн-Сб 7:00-19:00
Иванна +420 601 558 137 (viber, тел)
Оформления рабочей визы под вакансию!
готовность к физическим нагрузкам;
желание работать на долгосрочной основе.
Hryhorovych Ivanna
i.hryhorovych@workintense.eu
+420601558137