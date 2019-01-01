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Разнорабочие для прокладки кабельных линий. Чехия

Размещено Вчера 16:51
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
29 000 CZK
Компания
Europa Workintense
Описание

Официальное трудоустройство! Разнорабочие для прокладки кабельных линий. Sitel.
Обязанности: выполнение простых подготовительных работ при прокладке кабельных линий;
Зар. плата: 110 крон/час
предоставляем бесплатное жилье и транспорт к месту работы;
предоставляем рабочую одежду;
выплачиваем авансы каждую неделю по договорённости;
График : работа в одну смену Пн-Сб 7:00-19:00
Иванна +420 601 558 137 (viber, тел)
Оформления рабочей визы под вакансию!

Требования

готовность к физическим нагрузкам;
желание работать на долгосрочной основе.

Контакты:

Hryhorovych Ivanna

i.hryhorovych@workintense.eu

+420601558137



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