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Сварщики в Праге

Размещено Сегодня 13:02
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
120 CZK
Компания
нет
Описание

Требуются Сварщики MIG/MAG (CO2) в возрасте до 55 лет с опытом работы не менее 3-х лет без вредных привычек и в хорошей физической форме для работ по сварке металлических конструкций и труб в Праге. Официальное трудоустройство по внутренним или заграничным паспортам и трудовой визе. Рабочий график – около 210-240 часов в неделю. Жилье предоставляется. По 2-3 человека в комнате. Оплата от 3500 до 4500 крон в месяц. Проезд к месту работы зависит от отдаленности жилья.

Контакты:

Наталья

alsamin@seznam.cz

+420739213044



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