Сварщики в Праге

Описание

Требуются Сварщики MIG/MAG (CO2) в возрасте до 55 лет с опытом работы не менее 3-х лет без вредных привычек и в хорошей физической форме для работ по сварке металлических конструкций и труб в Праге. Официальное трудоустройство по внутренним или заграничным паспортам и трудовой визе. Рабочий график – около 210-240 часов в неделю. Жилье предоставляется. По 2-3 человека в комнате. Оплата от 3500 до 4500 крон в месяц. Проезд к месту работы зависит от отдаленности жилья.