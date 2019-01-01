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Сортировка и упаковка

Размещено 12 декабря 10:00
Тип занятости
Полный день
Профессия
Модельер-конструктор, Контролёр ОТК
Регион
Jihomoravský kraj
Город
Brno-město
Заработная плата
28 000 CZK
Компания
AlexGlobal
Описание

Работа для девушек-женщин, работа заключается в сортировке и упаковке маленьких деталей по коробкам.
Работа не тяжелая, таскать ничего не нужно, комфортная температура на производстве.
Оплата 100 крон час
Проживание БЕСПЛАТНО! ( по три четыре в комнате)
Рабочий график. Пн-Пт 12 часов Сб 8 часов Вс выходной
Возможность питаться в столовой при заводе!
Только по Чешским Визам!!!!

Требования

Без вредных привычек.

Условия

Желание работать и зарабатывать.

Контакты:

Мирошниченко Катерина

mkaterina811@gmail.com

+380934852812 (viber)



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