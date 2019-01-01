Сортировка и упаковка

Описание

Работа для девушек-женщин, работа заключается в сортировке и упаковке маленьких деталей по коробкам.

Работа не тяжелая, таскать ничего не нужно, комфортная температура на производстве.

Оплата 100 крон час

Проживание БЕСПЛАТНО! ( по три четыре в комнате)

Рабочий график. Пн-Пт 12 часов Сб 8 часов Вс выходной

Возможность питаться в столовой при заводе!

Только по Чешским Визам!!!!