Сортировка и упаковка

Работа для девушек-женщин, работа заключается в сортировке и упаковке маленьких деталей по коробкам.
Работа не тяжелая, таскать ничего не нужно, комфортная температура на производстве.
Оплата 100 крон час
Проживание БЕСПЛАТНО! ( по три четыре в комнате)
Рабочий график. Пн-Пт 12 часов Сб 8 часов Вс выходной
Возможность питаться в столовой при заводе!
Только по Чешским Визам!!!!
Без вредных привычек.
Желание работать и зарабатывать.
Мирошниченко Катерина
mkaterina811@gmail.com
+380934852812 (viber)