Комплектовщики на пекарню и фабрику

Описание

Eда – бесплатно, целый день, в течение рабочего процесса

Опыт не требуется

Обязанности

• Обязанности женщин: стоять на линии на комплектации багет.

• Для мужчин: нарезка овощей и мясных изделий, развоз багет на линию, обслуживание печей и линий на пекарне.

Условия трудоустройства

• Документы, по которым возможно трудоустройство: внутренний паспорт, заграничный паспорт, прописка, анкета, рабочая виза.

• Официальное трудоустройство.

Требования

• Отсутствие вредных привычек;

• Хорошая физическая форма.

График

Работа с понедельника по воскресенье, выходной по графику. Рабочая смена по 8-12 часов. В месяц выходит 250-295 часов.

Рабочие условия

• Униформа бесплатно предоставляется работодателем.

• Дополнительные расходы: визовый сбор (35 евро), сервисный сбор (18 евро).

Проживание

Жилье предоставляется. Частный дом, проживание по 2-4 человека в комнате, либо в общежитии. Оплата 3500 крон в месяц.

Звонить на тел.+420 739 213 044 до 17, кроме субботы и воскресенья