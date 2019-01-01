Комплектовщики на пекарню и фабрику

Eда – бесплатно, целый день, в течение рабочего процесса
Опыт не требуется
Обязанности
• Обязанности женщин: стоять на линии на комплектации багет.
• Для мужчин: нарезка овощей и мясных изделий, развоз багет на линию, обслуживание печей и линий на пекарне.
Условия трудоустройства
• Документы, по которым возможно трудоустройство: внутренний паспорт, заграничный паспорт, прописка, анкета, рабочая виза.
• Официальное трудоустройство.
Требования
• Отсутствие вредных привычек;
• Хорошая физическая форма.
График
Работа с понедельника по воскресенье, выходной по графику. Рабочая смена по 8-12 часов. В месяц выходит 250-295 часов.
Рабочие условия
• Униформа бесплатно предоставляется работодателем.
• Дополнительные расходы: визовый сбор (35 евро), сервисный сбор (18 евро).
Проживание
Жилье предоставляется. Частный дом, проживание по 2-4 человека в комнате, либо в общежитии. Оплата 3500 крон в месяц.
Звонить на тел.+420 739 213 044 до 17, кроме субботы и воскресенья
Наталья
alsamin@seznam.cz
+420739213044