Требуется Шеф-повар в семейный активити-парк

Описание

• обеспечение бесперебойной работы кухни в соответствии с нормами и стандартами;

• организация и контроль технологических процессов приготовления блюд;

• контроль норм расхода сырья и полуфабрикатов;

• составление заказа на сырье и продукты;

• контроль сроков, ассортимента, количества, качества поступления и реализации продуктов;

• управление производственным персоналом;

• соблюдение норм и правил производственной санитарии и личной гигиены;

• проведение инвентаризаций;

• учет рабочей документации;

• составление графиков работы персонала;

• оперативное планирование, организация и контроль работы персонала;

• участие в приготовлении и проработке блюд согласно технологическим картам;

• своевременная отдача и контроль качества готовых блюд;

• соблюдение санитарных норм, правил и режимов хранения продукции;

• выполнение целевых показателей.