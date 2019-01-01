Требуется Шеф-повар в семейный активити-парк

• обеспечение бесперебойной работы кухни в соответствии с нормами и стандартами;
• организация и контроль технологических процессов приготовления блюд;
• контроль норм расхода сырья и полуфабрикатов;
• составление заказа на сырье и продукты;
• контроль сроков, ассортимента, количества, качества поступления и реализации продуктов;
• управление производственным персоналом;
• соблюдение норм и правил производственной санитарии и личной гигиены;
• проведение инвентаризаций;
• учет рабочей документации;
• составление графиков работы персонала;
• оперативное планирование, организация и контроль работы персонала;
• участие в приготовлении и проработке блюд согласно технологическим картам;
• своевременная отдача и контроль качества готовых блюд;
• соблюдение санитарных норм, правил и режимов хранения продукции;
• выполнение целевых показателей.
• опыт работы от 2-х лет;
• организаторские способности;
• умение управлять персоналом;
• ответственность;
• умение работать в команде;
• легальное пребывание на территории Чехии;
• уровень знания чешского языка - от B2 и выше;
• знание и соблюдение чешских СанПиН;
• знание технологического процесса, стандартов и требований питания.
• официальное оформление;
• график работы: 5/2, 8-ми часовой рабочий день (выходные плавающие);
• достойная и своевременная оплата труда;
Просим резюме присылать на почту с указанием интересующей вас должности: hr@superland.ru
Elena Baranovskaya
hr@superland.ru