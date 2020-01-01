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Торговый представитель

Размещено 07 января 13:45
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
20 000 CZK
Компания
Fulgentworld
Описание

Требуется торговый представитель
Должностные обязанности:
- Создание и развитие клиентской базы;
- Заключение договоров о поставке товара;
- Своевременное предоставление отчетности;
- Желательно наличие автомобиля и водительских прав(необязательно).

Требования

Требования:
Высокие коммуникативные навыки, аналитические способности, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид. Знание чешского языка обязательно. Опыт продаж приветствуется.

Условия

Стабильная заработная плата (фиксированный оклад + процент с продаж). Оплата проезда/связи.
Испытательный срок – 2 месяца

Контакты:

Andrej S.

office@fulgentworld.com

420 607 011 823



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