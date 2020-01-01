Требуется торговый представитель
Должностные обязанности:
- Создание и развитие клиентской базы;
- Заключение договоров о поставке товара;
- Своевременное предоставление отчетности;
- Желательно наличие автомобиля и водительских прав(необязательно).
Требования:
Высокие коммуникативные навыки, аналитические способности, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид. Знание чешского языка обязательно. Опыт продаж приветствуется.
Стабильная заработная плата (фиксированный оклад + процент с продаж). Оплата проезда/связи.
Испытательный срок – 2 месяца
Andrej S.
office@fulgentworld.com
420 607 011 823