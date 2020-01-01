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Работник рецепции в спа-центр

Размещено 09 января 12:19
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка), Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
CRYO LIFE s.r.o.
Описание

Наша компания Cryo Life, расположенная в центре Праги, оказывает клиентами услуги криотерапии, флоатинга и массажа. Для пополнения нашего молодого коллектива требуется сотрудник рецепции для обслуживания клиентов.

Требования

Знание английского и чешского языков, умение общаться с клиентами, ответственность.

Условия

Обязанности включают в себя обслуживание клиентов, работу с ПК, кассовым аппаратом и системой резервации, поддержания ежедневного порядка в салоне. Официальное трудоустройство, график работы по договоренности может быть на полную или сокращенную ставку.

Контакты:

Алёна Унтонида

cryolife.office@gmail.com



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