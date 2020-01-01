Работник рецепции в спа-центр

Наша компания Cryo Life, расположенная в центре Праги, оказывает клиентами услуги криотерапии, флоатинга и массажа. Для пополнения нашего молодого коллектива требуется сотрудник рецепции для обслуживания клиентов.

Условия

Обязанности включают в себя обслуживание клиентов, работу с ПК, кассовым аппаратом и системой резервации, поддержания ежедневного порядка в салоне. Официальное трудоустройство, график работы по договоренности может быть на полную или сокращенную ставку.