Ведущий менеджер по продажам

Тип занятости Полный день Профессия Торговый представитель, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами Регион Karlovarský kraj Город Karlovy Vary Заработная плата 35 000 CZK Компания DENAS EUROPE S.R.O

Описание Обязанности:

• Поиск партнеров и дилеров на территории ЕС

• Контроль качества сопровождения заказов

• Контроль работы склада в г. Карловы Вары, обеспечение бесперебойной работы

• Ведение переговоров (возможны командировки по ЕС).

• Заключение договоров

• Работа по поддержанию клиента

• Организация поставок

• Выполнение плана продаж

Требования Требования к кандидату:

• Знание английского, немецкого языков (чешский будет плюсом)

• Высшее образование

• Пунктуальность, коммуникабельность

• Уверенный пользователь ПК

• Активность и позитивный настрой

• Желание работать и зарабатывать