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Ведущий менеджер по продажам

Размещено 13 января 12:22
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Karlovarský kraj
Город
Karlovy Vary
Заработная плата
35 000 CZK
Компания
DENAS EUROPE S.R.O
Описание

Обязанности:
• Поиск партнеров и дилеров на территории ЕС
• Контроль качества сопровождения заказов
• Контроль работы склада в г. Карловы Вары, обеспечение бесперебойной работы
• Ведение переговоров (возможны командировки по ЕС).
• Заключение договоров
• Работа по поддержанию клиента
• Организация поставок
• Выполнение плана продаж

Требования

Требования к кандидату:
• Знание английского, немецкого языков (чешский будет плюсом)
• Высшее образование
• Пунктуальность, коммуникабельность
• Уверенный пользователь ПК
• Активность и позитивный настрой
• Желание работать и зарабатывать

Условия

Условия работы:
Испытательный срок – 3 месяца
Официальное трудоустройство
Отпуск 2 раза в год по 2 календарные недели
График работы - 5/2, с 9 до 18
Офис – г. Карловы Вары, Чешская Республика.
Зарплата – 35 000 чешских крон + % от продаж

Контакты:

Марина Анатольевна Логинова

loginova@saned.ru

+79089156060



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