Ведущий менеджер по продажам

Обязанности:
• Поиск партнеров и дилеров на территории ЕС
• Контроль качества сопровождения заказов
• Контроль работы склада в г. Карловы Вары, обеспечение бесперебойной работы
• Ведение переговоров (возможны командировки по ЕС).
• Заключение договоров
• Работа по поддержанию клиента
• Организация поставок
• Выполнение плана продаж
Требования к кандидату:
• Знание английского, немецкого языков (чешский будет плюсом)
• Высшее образование
• Пунктуальность, коммуникабельность
• Уверенный пользователь ПК
• Активность и позитивный настрой
• Желание работать и зарабатывать
Условия работы:
Испытательный срок – 3 месяца
Официальное трудоустройство
Отпуск 2 раза в год по 2 календарные недели
График работы - 5/2, с 9 до 18
Офис – г. Карловы Вары, Чешская Республика.
Зарплата – 35 000 чешских крон + % от продаж
Марина Анатольевна Логинова
loginova@saned.ru
+79089156060