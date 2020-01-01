Административный сотрудник

Международная техническая компания RUDGROUP (строительство, электромонтажные работы) ищет в свою команду административного сотрудника для работы в офисе
Обязанности:
- ведение документации;
- ведение корреспонденции;
- помощь руководителю в текущих делах;
-коммуникация с клиентами и поставщиками,
-другие административные задачи.
- отличный чешский язык
- русский язык,(английский приветствуется),
- уверенный пользователь ПК, знание Excel;
- техническое образование приветствуется;
- готовность работать в режиме многозадачности, быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность, инициативность, исполнительность
- опыт работы на подобной позиции приветствуется, но не является обязательным.
График работы: с 8 до 17 часов с 1 часом обеда, с понедельника по пятницу.
Расположение: Прага 5, Barrandov.
Вознаграждение от 23 000 Крон. Испытательный срок.
Достойная оплата труда. Возможность роста вознаграждения в зависимости от продуктивности.
Комфортные условия работы. Оборудованное всем необходимым рабочее место.
Работа в дружном коллективе.
Anton
rudenko@rudgrouo.cz
+420722179128