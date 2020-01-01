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Административный сотрудник

Размещено 16 января 09:06
Тип занятости
Полный день
Профессия
Офис-менеджер, Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
23 000 CZK
Компания
RUDGroup
Описание

Международная техническая компания RUDGROUP (строительство, электромонтажные работы) ищет в свою команду административного сотрудника для работы в офисе
Обязанности:
- ведение документации;
- ведение корреспонденции;
- помощь руководителю в текущих делах;
-коммуникация с клиентами и поставщиками,
-другие административные задачи.

Требования

- отличный чешский язык
- русский язык,(английский приветствуется),
- уверенный пользователь ПК, знание Excel;
- техническое образование приветствуется;
- готовность работать в режиме многозадачности, быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность, инициативность, исполнительность
- опыт работы на подобной позиции приветствуется, но не является обязательным.

Условия

График работы: с 8 до 17 часов с 1 часом обеда, с понедельника по пятницу.
Расположение: Прага 5, Barrandov.
Вознаграждение от 23 000 Крон. Испытательный срок.
Достойная оплата труда. Возможность роста вознаграждения в зависимости от продуктивности.
Комфортные условия работы. Оборудованное всем необходимым рабочее место.
Работа в дружном коллективе.

Контакты:

Anton

rudenko@rudgrouo.cz

+420722179128



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