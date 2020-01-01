Административный сотрудник

Тип занятости Полный день Профессия Офис-менеджер, Административный работник Регион Hlavní město Praha Город Praha 5 Заработная плата 23 000 CZK Компания RUDGroup

Описание Международная техническая компания RUDGROUP (строительство, электромонтажные работы) ищет в свою команду административного сотрудника для работы в офисе

Обязанности:

- ведение документации;

- ведение корреспонденции;

- помощь руководителю в текущих делах;

-коммуникация с клиентами и поставщиками,

-другие административные задачи.

Требования - отличный чешский язык

- русский язык,(английский приветствуется),

- уверенный пользователь ПК, знание Excel;

- техническое образование приветствуется;

- готовность работать в режиме многозадачности, быстрая обучаемость, коммуникабельность, ответственность, инициативность, исполнительность

- опыт работы на подобной позиции приветствуется, но не является обязательным.