Водитель-международник категории С+E

Офис международной транспортной компании Hegelmann Group в городе Прага (Чехия) ведет набор сотрудников на должность водитель-международник с опытом работы на полуприцепах и пластиковой картой ADR (разрешение на перевозку опасных грузов)+ код 95
Звонить Viber +420773770906
наличие пластиковой карты ADR,95 код, карта водителя и умение пользоваться смартфоном, мобильными приложениями и интернетом. Желателен опыт работы на полуприцепах по Европе.
Работа на комфортабельных машинах класса EURO 6 (Mercedes-Benz, DAF) в режиме 3 мес/1 мес. Заработная плата во время стажировки - 700-900 eur в месяц, во время самостоятельной работы первым водителем - 1900-2200 eur в месяц.
Жанна
zsoboleva@hegelmann.com
+420773770906