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Водитель-международник категории С+E

Размещено Вчера 12:10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 800 EUR
Компания
Hegelmann Transporte s.r.o.
Описание

Офис международной транспортной компании Hegelmann Group в городе Прага (Чехия) ведет набор сотрудников на должность водитель-международник с опытом работы на полуприцепах и пластиковой картой ADR (разрешение на перевозку опасных грузов)+ код 95
Звонить Viber +420773770906

Требования

наличие пластиковой карты ADR,95 код, карта водителя и умение пользоваться смартфоном, мобильными приложениями и интернетом. Желателен опыт работы на полуприцепах по Европе.

Условия

Работа на комфортабельных машинах класса EURO 6 (Mercedes-Benz, DAF) в режиме 3 мес/1 мес. Заработная плата во время стажировки - 700-900 eur в месяц, во время самостоятельной работы первым водителем - 1900-2200 eur в месяц.

Контакты:

Жанна

zsoboleva@hegelmann.com

+420773770906



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