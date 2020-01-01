Водитель-международник категории С+E

Тип занятости Полный день Профессия Водитель Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 1 800 EUR Компания Hegelmann Transporte s.r.o.

Описание Офис международной транспортной компании Hegelmann Group в городе Прага (Чехия) ведет набор сотрудников на должность водитель-международник с опытом работы на полуприцепах и пластиковой картой ADR (разрешение на перевозку опасных грузов)+ код 95

Звонить Viber +420773770906

Требования наличие пластиковой карты ADR,95 код, карта водителя и умение пользоваться смартфоном, мобильными приложениями и интернетом. Желателен опыт работы на полуприцепах по Европе.