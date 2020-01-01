Мастер маникюра, лешмейкер, бровист

Приглашаем на работу мастеров маникюра, лешмейкеров, бровистов в новую студию в Праге
Требования к кандидатам :
-выполнение маникюра и педикюра;
-покрытие гель-лаком под кутикулу с выравниванием ногтевой пластины.
-наращивание ресниц классика, 2d до 1,5-2 часов;
-оформление и окрашивание бровей хной Browhenna, краской, долговременная укладка, тридинг, ваксинг бровей;
-позитивный настрой и любовь к своей работе
-легальное нахождение в Чехии;
-отсутствие вредных привычек
Материалы самого лучшего качества предоставляются салоном, гибкий график работы
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Oksana Bravaretc
oksana226@seznam.cz
+420775726226