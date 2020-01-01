Мастер маникюра, лешмейкер, бровист

Требования

Требования к кандидатам :

-выполнение маникюра и педикюра;

-покрытие гель-лаком под кутикулу с выравниванием ногтевой пластины.

-наращивание ресниц классика, 2d до 1,5-2 часов;

-оформление и окрашивание бровей хной Browhenna, краской, долговременная укладка, тридинг, ваксинг бровей;

-позитивный настрой и любовь к своей работе

-легальное нахождение в Чехии;

-отсутствие вредных привычек