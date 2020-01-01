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Администратор

Размещено 20 января 14:22
Тип занятости
Полный день
Профессия
Администратор гостиницы
Регион
Středočeský kraj
Город
Praha-západ
Заработная плата
не указана
Компания
Azza Hotel & Restaurant
Описание

Добрый день, ищём человека на рецепшн в новом отеле, недалеко от Праги. В вашу работу будет входить встреча гостей, работа с резервациями, оплата, ведение социальных сетей (Facebook и Instagram). Также нужно будет помогать накрывать на завтрак и следить чтобы гостям было комфортно. Знание чешского и английского языка обязательно, знание других иностранных языков приветствуется.
Если вас заинтересовало это предложение, пошлите нам своё CV по почте: makeeva@azzapraha.cz
Или позвоните по номеру: +420 725 802 228

Контакты:

Evgenia Makeeva

makeeva@azzapraha.cz

725802228



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