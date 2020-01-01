Администратор

Описание

Добрый день, ищём человека на рецепшн в новом отеле, недалеко от Праги. В вашу работу будет входить встреча гостей, работа с резервациями, оплата, ведение социальных сетей (Facebook и Instagram). Также нужно будет помогать накрывать на завтрак и следить чтобы гостям было комфортно. Знание чешского и английского языка обязательно, знание других иностранных языков приветствуется.

Если вас заинтересовало это предложение, пошлите нам своё CV по почте: makeeva@azzapraha.cz

Или позвоните по номеру: +420 725 802 228