Водитель-международник категории С+E

Офис международной транспортной компании Hegelmann Group в связи с открытием автопарка в городе Прага (Чехия) ведет набор сотрудников на должность водитель-международник категории СЕ с опытом работы на полуприцепах и пластиковой картой ADR (разрешение на перевозку опасных грузов).
Требования: наличие пластиковой карты ADR ,карты водителя, и умение пользоваться смартфоном, мобильными приложениями и интернетом. Желателен опыт работы на полуприцепах по Европе.
Работа на комфортабельных машинах класса EURO 6 (Mercedes-Benz, DAF). Заработная плата: 1800-2200 eur в месяц.
Жанна
zsoboleva@hegelmann.com
+420773770906