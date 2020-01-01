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Водитель-международник категории С+E

Размещено Вчера 17:20
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
2 200 EUR
Компания
Hegelmann Transporte s.r.o.
Описание

Офис международной транспортной компании Hegelmann Group в связи с открытием автопарка в городе Прага (Чехия) ведет набор сотрудников на должность водитель-международник категории СЕ с опытом работы на полуприцепах и пластиковой картой ADR (разрешение на перевозку опасных грузов).

Требования

Требования: наличие пластиковой карты ADR ,карты водителя, и умение пользоваться смартфоном, мобильными приложениями и интернетом. Желателен опыт работы на полуприцепах по Европе.

Условия

Работа на комфортабельных машинах класса EURO 6 (Mercedes-Benz, DAF). Заработная плата: 1800-2200 eur в месяц.

Контакты:

Жанна

zsoboleva@hegelmann.com

+420773770906



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