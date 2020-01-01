Водитель-международник категории С+E

Описание

Офис международной транспортной компании Hegelmann Group в связи с открытием автопарка в городе Прага (Чехия) ведет набор сотрудников на должность водитель-международник категории СЕ с опытом работы на полуприцепах и пластиковой картой ADR (разрешение на перевозку опасных грузов).