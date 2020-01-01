Трейдер B2B электроникой

Ищем трейдера в сфере B2B для общения с зарубежными дистрибьюторами, реселлерами и интернет-магазинами. Свободное владение английским языком является обязательным условием. Приветствуются базовые знания носимой электроники и рынка мобильных устройств.
- Знание MS — Word, Excel — минимум продвинутый уровень
- Холодные звонки неотъемлемая часть работы
- Коммуникативные навыки
- Надёжность
- Знание иностранного языка (английский — обязательно, дополнительные — плюс к возможностям)
- У нас есть печеньки
- Молодой коллектив
- Восьми часовой рабочий день
- Возможность карьерного роста
- Хорошее финансовое вознаграждение
- Белая зарплата
В случае заинтересованности отправьте краткую информацию о себе и резюме на адрес lookingfortraders@gmail.com
Dmitry Panov
lookingfortraders@gmail.com