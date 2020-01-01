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Трейдер B2B электроникой

Размещено Сегодня 13:02
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель, Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
35 000 CZK
Компания
K-trade
Описание

Ищем трейдера в сфере B2B для общения с зарубежными дистрибьюторами, реселлерами и интернет-магазинами. Свободное владение английским языком является обязательным условием. Приветствуются базовые знания носимой электроники и рынка мобильных устройств.

Требования

- Знание MS — Word, Excel — минимум продвинутый уровень
- Холодные звонки неотъемлемая часть работы
- Коммуникативные навыки
- Надёжность
- Знание иностранного языка (английский — обязательно, дополнительные — плюс к возможностям)

Условия

- У нас есть печеньки
- Молодой коллектив
- Восьми часовой рабочий день
- Возможность карьерного роста
- Хорошее финансовое вознаграждение
- Белая зарплата

Дополнительная информация

В случае заинтересованности отправьте краткую информацию о себе и резюме на адрес lookingfortraders@gmail.com

Контакты:

Dmitry Panov

lookingfortraders@gmail.com



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