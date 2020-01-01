В международную языковую школу требуется Интернет-маркетолог / директолог.
Наличие успешного опыта в должности.
Опыт создания и ведения рекламных проектов контекстной рекламы в системах Яндекс.Директ, Google AdWords.
Будет плюсом знание инструментов таргетированной рекламы: ВКонтакте, Facebook, Instagram.
Знание CRM систем.
Наличие опыта работы в SEO продвижении - большой плюс
Работа с контекстной рекламой Директ и Ads:
Уверенная работа с Яндекс.Директ и Google Ads – знание функционала, настроек таргетинга (аудитории и тд), отслеживание и подключение новых функций.
Оптимизация, доработка и создание новых рекламных кампаний и объявлений.
Уверенная работа с Яндекс.Метрикой и Google Analytics.
Комбинирование и предоставление отчетов по контекстной рекламе, счетчикам и результатами продаж
Ждем ваше резюме: ulistinny@ya.ru
Ульяна Евгеньевна
ulistinny@ya.ru
+420774228196