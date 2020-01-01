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Интернет-маркетолог / Директолог

Размещено 22 января 15:59
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Менеджер по рекламе, Маркетолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Образовательный центр ICJ
Описание

В международную языковую школу требуется Интернет-маркетолог / директолог.

Требования

Наличие успешного опыта в должности.
Опыт создания и ведения рекламных проектов контекстной рекламы в системах Яндекс.Директ, Google AdWords.
Будет плюсом знание инструментов таргетированной рекламы: ВКонтакте, Facebook, Instagram.
Знание CRM систем.
Наличие опыта работы в SEO продвижении - большой плюс

Условия

Работа с контекстной рекламой Директ и Ads:
Уверенная работа с Яндекс.Директ и Google Ads – знание функционала, настроек таргетинга (аудитории и тд), отслеживание и подключение новых функций.
Оптимизация, доработка и создание новых рекламных кампаний и объявлений.
Уверенная работа с Яндекс.Метрикой и Google Analytics.
Комбинирование и предоставление отчетов по контекстной рекламе, счетчикам и результатами продаж

Дополнительная информация

Ждем ваше резюме: ulistinny@ya.ru

Контакты:

Ульяна Евгеньевна

ulistinny@ya.ru

+420774228196



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