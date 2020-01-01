Интернет-маркетолог / Директолог

Наличие успешного опыта в должности. Опыт создания и ведения рекламных проектов контекстной рекламы в системах Яндекс.Директ, Google AdWords. Будет плюсом знание инструментов таргетированной рекламы: ВКонтакте, Facebook, Instagram. Знание CRM систем. Наличие опыта работы в SEO продвижении - большой плюс

Условия

Работа с контекстной рекламой Директ и Ads:

Уверенная работа с Яндекс.Директ и Google Ads – знание функционала, настроек таргетинга (аудитории и тд), отслеживание и подключение новых функций.

Оптимизация, доработка и создание новых рекламных кампаний и объявлений.

Уверенная работа с Яндекс.Метрикой и Google Analytics.

Комбинирование и предоставление отчетов по контекстной рекламе, счетчикам и результатами продаж