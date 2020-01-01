Описание

В нашу компанию Lekvi group требуется Ассистент риелтора

Обязанности:

- входящие заявки/звонки

- работа с CRM-системой

- рассылка предложений

- общение с клиентами через e-mail/messenger

- работа в онлайн чате на сайте

- поддержание контакта с клиентами

- коммуникация с риелторами