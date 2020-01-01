В нашу компанию Lekvi group требуется Ассистент риелтора
Обязанности:
- входящие заявки/звонки
- работа с CRM-системой
- рассылка предложений
- общение с клиентами через e-mail/messenger
- работа в онлайн чате на сайте
- поддержание контакта с клиентами
- коммуникация с риелторами
- грамотность
- чешский, русский, анлийскиий языки
- инициативность, ответственность, желание учиться, развиваться и зарабатывать. А также умение и желание общаться с людьми.
Предлагаем: ноутбук ,телефон, оплачиваемую связь, служебный автомобиль. З/п обсуждается индивидуально
Владимир
ht@lekvi.cz
776737390