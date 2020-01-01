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Агент по недвижимости/Риэлтор
Lekvi group
Praha 3

Ассистент риелтора

Размещено 28 января 15:54
Тип занятости
Полный день
Профессия
Риэлтор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
Lekvi group
Описание

В нашу компанию Lekvi group требуется Ассистент риелтора
Обязанности:
- входящие заявки/звонки
- работа с CRM-системой
- рассылка предложений
- общение с клиентами через e-mail/messenger
- работа в онлайн чате на сайте
- поддержание контакта с клиентами
- коммуникация с риелторами

Требования

- грамотность
- чешский, русский, анлийскиий языки
- инициативность, ответственность, желание учиться, развиваться и зарабатывать. А также умение и желание общаться с людьми.

Условия

Предлагаем: ноутбук ,телефон, оплачиваемую связь, служебный автомобиль. З/п обсуждается индивидуально

Контакты:

Владимир

ht@lekvi.cz

776737390



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