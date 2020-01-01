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Водитель-международник категории С+E

Размещено 28 января 17:58
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Дальнобойщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
2 000 CZK
Компания
Hegelmann Transporte s.r.o.
Описание

Офис международной транспортной компании Hegelmann Group, в связи с открытием автопарка в городе Прага (Чехия), объявляет набор сотрудников на должность водитель-международник категории CE с опытом работы на полуприцепах.

Контактное лицо:
+420-773-770-908 (Viber, WhatsApp).
recruiting.cz@hegelmann.com

Наши соц сети:
https://www.hegelmann.cz/
https://vk.com/hegelmannczechrepublic
https://www.facebook.com/HegelmannTschechien

Требования

Требования:
• наличие ADR (разрешение на перевозку опасных грузов)
• чип карта водителя,
• код 95 полученный на территории ЕС.

Условия

Работа на комфортабельных машинах класса EURO 6 (Mercedes-Benz, DAF). Заработная плата: 1800-2200 eur в месяц.
Официальное трудоустройство с возможностью получения ВНЖ в Чехии!

Контакты:

Жанна

recruiting@hegelmann.com

+420773770906



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