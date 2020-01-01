Водитель-международник категории С+E

Офис международной транспортной компании Hegelmann Group, в связи с открытием автопарка в городе Прага (Чехия), объявляет набор сотрудников на должность водитель-международник категории CE с опытом работы на полуприцепах.
Контактное лицо:
+420-773-770-908 (Viber, WhatsApp).
recruiting.cz@hegelmann.com
Наши соц сети:
https://www.hegelmann.cz/
https://vk.com/hegelmannczechrepublic
https://www.facebook.com/HegelmannTschechien
Требования:
• наличие ADR (разрешение на перевозку опасных грузов)
• чип карта водителя,
• код 95 полученный на территории ЕС.
Работа на комфортабельных машинах класса EURO 6 (Mercedes-Benz, DAF). Заработная плата: 1800-2200 eur в месяц.
Официальное трудоустройство с возможностью получения ВНЖ в Чехии!
Жанна
recruiting@hegelmann.com
+420773770906