Кординатор со знанием чешского, украинского и русского языка

Тип занятости Полный день Профессия Менеджер по персоналу, Руководитель группы Регион Středočeský kraj Город Beroun Заработная плата 25 000 CZK Компания AFINASERVICE

Описание Работа заключается в управлении работников, включая обеспечивания их присутствия на смене, управление посещаемостью и сменами, регистрацию работников. Также в обязанности входит предоставление жилья для сотрудников, контроль общежитий, регистрация и учет заселенных работников.

Требования Требования:

- Флексибильность

- Коммуникабельность

- С опытом работы в данной сфере

- Водительские права (стаж вождения мин. 2 года)

- Знание языков : чешский, украиский, русский на разговорном уровне

- Стрессоустойчивость

Условия Мы предлагаем:

- Фирменный автомобиль

- Заработная плата: ставка от 25 000 Kč (чистыми) в месяц + премии за отработанные часы

- Работу в дружеском коллективе стабильной фирмы