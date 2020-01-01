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Кординатор со знанием чешского, украинского и русского языка

Размещено 31 января 10:06
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по персоналу, Руководитель группы
Регион
Středočeský kraj
Город
Beroun
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
AFINASERVICE
Описание

Работа заключается в управлении работников, включая обеспечивания их присутствия на смене, управление посещаемостью и сменами, регистрацию работников. Также в обязанности входит предоставление жилья для сотрудников, контроль общежитий, регистрация и учет заселенных работников.

Требования

Требования:
- Флексибильность
- Коммуникабельность
- С опытом работы в данной сфере
- Водительские права (стаж вождения мин. 2 года)
- Знание языков : чешский, украиский, русский на разговорном уровне
- Стрессоустойчивость

Условия

Мы предлагаем:
- Фирменный автомобиль
- Заработная плата: ставка от 25 000 Kč (чистыми) в месяц + премии за отработанные часы
- Работу в дружеском коллективе стабильной фирмы

Дополнительная информация

Ждем Ваше резюме с фото по адресу с пометкой «HR координатор»! info@afinaservice.eu
По всем вопросам звоните по номеру: 775 503 795

Контакты:

Евгений Андреевич

Info@afinaservice.eu

775503795



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