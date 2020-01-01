Кординатор со знанием чешского, украинского и русского языка

Работа заключается в управлении работников, включая обеспечивания их присутствия на смене, управление посещаемостью и сменами, регистрацию работников. Также в обязанности входит предоставление жилья для сотрудников, контроль общежитий, регистрация и учет заселенных работников.
Требования:
- Флексибильность
- Коммуникабельность
- С опытом работы в данной сфере
- Водительские права (стаж вождения мин. 2 года)
- Знание языков : чешский, украиский, русский на разговорном уровне
- Стрессоустойчивость
Мы предлагаем:
- Фирменный автомобиль
- Заработная плата: ставка от 25 000 Kč (чистыми) в месяц + премии за отработанные часы
- Работу в дружеском коллективе стабильной фирмы
Ждем Ваше резюме с фото по адресу с пометкой «HR координатор»! info@afinaservice.eu
По всем вопросам звоните по номеру: 775 503 795
Евгений Андреевич
Info@afinaservice.eu
775503795