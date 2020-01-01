Требования

В обязанности будет входить:

- Обработка и ведение финансовой отчетности группы компаний

- Ведение бухгалтерского учета.

- Коммуникация с различными заказчиками и гос. органами

- Контроль дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам

- Оформление кадровых документов

Для работы у нас вам понадобится:

- Знание чешского языка (знание английского будет плюсом)

- Легальное пребывание на территории ЧР (позволяющее трудоустройство)

- Бухгалтерское образование, опыт в бухгалтерской деятельности.

- Ответственность

- Внимательность

- Энергичность