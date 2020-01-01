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Мастер перманентного макияжа

Размещено 05 февраля 14:29
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Визажист, Тату-мастер, Косметолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
AR Aesthetics
Описание

В связи с расширением эстетический центр примет мастеров на следующие позиции:
Мастер перманентного макияжа
Мастер-бровист
Мастер по наращиванию ресниц
Косметолог

Требования

В связи с расширением эстетический центр примет мастеров на следующие позиции:
Мастер перманентного макияжа
Мастер-бровист
Мастер по наращиванию ресниц Косметолог

Обязательные требования: чешский, английский, русский языки, профессионализм, опыт работы, ответственность и желание развиваться. Резюме присылайте на почту v.iva.nochka@gmail.com

Условия

Свободный график

Контакты:

Валерия AR Aesthetics

v.iva.nochka@gmail.com



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