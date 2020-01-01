В связи с расширением эстетический центр примет мастеров на следующие позиции:
Мастер перманентного макияжа
Мастер-бровист
Мастер по наращиванию ресниц
Косметолог
В связи с расширением эстетический центр примет мастеров на следующие позиции:
Мастер перманентного макияжа
Мастер-бровист
Мастер по наращиванию ресниц Косметолог
Обязательные требования: чешский, английский, русский языки, профессионализм, опыт работы, ответственность и желание развиваться. Резюме присылайте на почту v.iva.nochka@gmail.com
Свободный график
Валерия AR Aesthetics
v.iva.nochka@gmail.com