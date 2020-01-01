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Повар и официант

Размещено 07 февраля 19:17
Тип занятости
Полный день
Профессия
Повар
Регион
Karlovarský kraj
Город
Karlovy Vary
Заработная плата
1 200 USD
Описание

Приветствуется опыт работы на мангале и с печью типа "тандыр", умение работать по технологическим картам и правильно составлять их. Наша фирма располагает официально зарегистрированными вакансиями для оформления рабочей карты по программе "Режим-Украина" для поваров и официантов.

Требования

Среднее-специальное образование, опыт работы от 2 лет. Ответственность, чистоплотность, работоспособность, честность, отсутствие вредных привычек. Для официанта - разговорный английский

Условия

Жильё и питание на льготных условиях (5 евро в день) предоставляется, полная занятость.

Дополнительная информация

Можно семейную пару (повар и официантка)

Контакты:

Светлана

pplazne@seznam.cz

+420607428498



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