Повар и официант

Описание

Приветствуется опыт работы на мангале и с печью типа "тандыр", умение работать по технологическим картам и правильно составлять их. Наша фирма располагает официально зарегистрированными вакансиями для оформления рабочей карты по программе "Режим-Украина" для поваров и официантов.