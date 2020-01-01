Повар и официант

Приветствуется опыт работы на мангале и с печью типа "тандыр", умение работать по технологическим картам и правильно составлять их. Наша фирма располагает официально зарегистрированными вакансиями для оформления рабочей карты по программе "Режим-Украина" для поваров и официантов.
Среднее-специальное образование, опыт работы от 2 лет. Ответственность, чистоплотность, работоспособность, честность, отсутствие вредных привычек. Для официанта - разговорный английский
Жильё и питание на льготных условиях (5 евро в день) предоставляется, полная занятость.
Можно семейную пару (повар и официантка)
Светлана
pplazne@seznam.cz
+420607428498