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Менеджер в языковую школу

Размещено 11 февраля 09:16
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Образовательный центр ICJ
Описание

Требуется менеджер по работе с клиентами в языковую школу. Работа в офисе в центре Праги на полный рабочий день.

Требования

Граммотная русская речь, опытный пользователь ПК, готовность много и активно общаться с потенциальными клиентами, высокий уровень самоорганизации.

Условия

Активные продажи образовательных услуг потенциальным клиентам - принятие заказов, телефонные переговоры, личное общение с клиентами, формирование групп, составление договоров, предоставление информации о пребывании в стране на период обучения, работа по оформлению студенческих виз, организация культурных мероприятий.
Личные качества: образованность, презентабельный внешний вид, мобильность, аккуратность, умение успешно довести работу до конца, профессиональное общение с клиентами, гибкость, трудолюбие.
Приветствуется: опыт работы в сфере туризма или образования за рубежом.
Предлагаем интересную работу в молодой и дружной команде профессионалов, работа в компании с международной атмосферой, шанс продвижения по карьерной лестнице, официальное трудоустройство после прохождения испытательного срока, бесплатное обучение, достойное финансовое вознаграждение.
+420774670244

Контакты:

Ульяна Евгеньевна

ulistinny@ya.ru

+420774670244



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