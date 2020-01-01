Менеджер в языковую школу

Требуется менеджер по работе с клиентами в языковую школу. Работа в офисе в центре Праги на полный рабочий день.

Условия

Активные продажи образовательных услуг потенциальным клиентам - принятие заказов, телефонные переговоры, личное общение с клиентами, формирование групп, составление договоров, предоставление информации о пребывании в стране на период обучения, работа по оформлению студенческих виз, организация культурных мероприятий.

Личные качества: образованность, презентабельный внешний вид, мобильность, аккуратность, умение успешно довести работу до конца, профессиональное общение с клиентами, гибкость, трудолюбие.

Приветствуется: опыт работы в сфере туризма или образования за рубежом.

Предлагаем интересную работу в молодой и дружной команде профессионалов, работа в компании с международной атмосферой, шанс продвижения по карьерной лестнице, официальное трудоустройство после прохождения испытательного срока, бесплатное обучение, достойное финансовое вознаграждение.

+420774670244