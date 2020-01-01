Приглашаем к сотрудничеству
В Языковой и Учебный Центр в Праге, для запуска нового проекта, требуется Менеджер с высоким уровнем самоорганизации, целиком и полность поддерживающий политику горизонтального управления.
Обязанности в компании:
Основной обязанностью менеджера будет являться,
- совместно с руководством компании привлечение большого количества новых потенциальных клиентов (потребителей), заинтересованных в приобретении продуктов Центра на рынке образования.
- поиск различных способов управления рекламными кампаниями, по всем доступным каналам связи с клиентами, и применение их на практике.
- полный контроль над большим количеством продажников.
- техническое управление проектом.
Кратко о самом проекте:
Речь идёт о запуске полноценного Учебного Центра и Языковой Школы в режиме Онлайн. Проект должен задействовать целевую аудиторию следующих стран (в режиме онлайн) Чехия, Германия, Польша, Россия, Венгрия и Словения.
Необходимые рабочие навыки:
- marketing management (умение и отличное понимание того, как работают все самые популярные рекламные инструменты в интернет пространстве)
- очень хорошое знание чешского языка, так как придётся активно работать в чешских поисковых системах (и в выше указанном перечне европейских стран)
- наличие высшего образования
- "любовь" и естественный интерес к сфере образования
- хорошие знания английского и немецкого языка приветствуются, но не являются условием для начала сотрудничества
Место работы:
- представительный офис в центре Праги; Приятный состоявшийся коллектив людей - профессионалов, которые занимаются любимым делом
Личные качества: высокий уровень самоорганизации, желание и умение зарабатывать по-настоящему большие деньги, спокойствие, рассудительность и доброта
Уровень заработка на старте: подлежит обсуждению
Мария
office@icj.cz