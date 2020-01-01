Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.4
USD
25.32
RUB
0.32
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
01d 6 °C

Менеджер

Размещено Сегодня 09:32
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Образовательный центр ICJ
Описание

Приглашаем к сотрудничеству
В Языковой и Учебный Центр в Праге, для запуска нового проекта, требуется Менеджер с высоким уровнем самоорганизации, целиком и полность поддерживающий политику горизонтального управления.
Обязанности в компании:
Основной обязанностью менеджера будет являться,
- совместно с руководством компании привлечение большого количества новых потенциальных клиентов (потребителей), заинтересованных в приобретении продуктов Центра на рынке образования.
- поиск различных способов управления рекламными кампаниями, по всем доступным каналам связи с клиентами, и применение их на практике.
- полный контроль над большим количеством продажников.
- техническое управление проектом.

Кратко о самом проекте:
Речь идёт о запуске полноценного Учебного Центра и Языковой Школы в режиме Онлайн. Проект должен задействовать целевую аудиторию следующих стран (в режиме онлайн) Чехия, Германия, Польша, Россия, Венгрия и Словения.

Необходимые рабочие навыки:
- marketing management (умение и отличное понимание того, как работают все самые популярные рекламные инструменты в интернет пространстве)
- очень хорошое знание чешского языка, так как придётся активно работать в чешских поисковых системах (и в выше указанном перечне европейских стран)
- наличие высшего образования
- "любовь" и естественный интерес к сфере образования
- хорошие знания английского и немецкого языка приветствуются, но не являются условием для начала сотрудничества


Место работы:
- представительный офис в центре Праги; Приятный состоявшийся коллектив людей - профессионалов, которые занимаются любимым делом
Личные качества: высокий уровень самоорганизации, желание и умение зарабатывать по-настоящему большие деньги, спокойствие, рассудительность и доброта

Уровень заработка на старте: подлежит обсуждению

Контакты:

Мария

office@icj.cz



Мобильная версия