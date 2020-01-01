Ищем работника на сбор салата, его очистку и упаковку. 10- 10 робичих часов в день.
ЗП в месяц - 40 000 - 50 000.
Работодатель предоставляет бесплатно жилье (2-3 человека в комнате).
Требуются - мужчины, женщины, семейные пары.
Работа в бригаде по 16 человек. Есть нормативы для бригады.
Работа для тех людей, которые сейчас в Чехии по рабочим картах и готовы сменить работодателя, а также для тех людей кто имеет длительный быт.
Требуются - мужчины, женщины, семейные пары.
Работа для тех людей, которые сейчас в Чехии по рабочим картах и готовы сменить работодателя, а также для тех людей кто имеет длительный быт.
ЗП в месяц - 40 000 - 50 000.
Работодатель предоставляет бесплатно жилье (2-3 человека в комнате).
Марта
Работодатель предоставляет бесплатно жилье (2-3 человека в комнате).
+420 608 644 862 +380 93 005 62 93