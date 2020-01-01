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Сбор салата

Размещено 26 марта 12:21
Тип занятости
Полный день
Профессия
Агроном, Растениевод
Регион
Středočeský kraj
Город
Praha-západ
Заработная плата
45 000 CZK
Компания
HrSummit
Описание

Ищем работника на сбор салата, его очистку и упаковку. 10- 10 робичих часов в день.
ЗП в месяц - 40 000 - 50 000.
Работодатель предоставляет бесплатно жилье (2-3 человека в комнате).
Требуются - мужчины, женщины, семейные пары.
Работа в бригаде по 16 человек. Есть нормативы для бригады.

Работа для тех людей, которые сейчас в Чехии по рабочим картах и ​​готовы сменить работодателя, а также для тех людей кто имеет длительный быт.

Требования

Требуются - мужчины, женщины, семейные пары.
Работа для тех людей, которые сейчас в Чехии по рабочим картах и ​​готовы сменить работодателя, а также для тех людей кто имеет длительный быт.

Условия

ЗП в месяц - 40 000 - 50 000.
Работодатель предоставляет бесплатно жилье (2-3 человека в комнате).

Контакты:

Марта

Работодатель предоставляет бесплатно жилье (2-3 человека в комнате).

+420 608 644 862 +380 93 005 62 93



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