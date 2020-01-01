Шлифовщики с обучением по долгосрочной чешской визе в Чехии

Описание

Предлагаем работу шлифовщику,можно с обучением на производстве по договору на 1 год , на 2 года в Чехии.Людям которые сейчас находятся в Чехии и имеют долгосрочную визу.

Что вы получите за работу?

- оплата 1200 евро/месяц, - оплачиваемый отпуск, больничный оплачивается, бонусы.

Вклад в детский отдых

Награды за лояльность для работающих юбилеев

Пенсионное пособие

Пособие по рождению ребенка

Продленный отпуск с компенсацией заработной платы (при рождении, свадьбе, смерти)

25 дней отпуск

Полная 13-я зарплата

Пособия по заработной плате для ночной и выходной работы

Доплата за работу в трудной рабочей среде

Надежная охрана здоровья на работе

Режим безопасного питья

Льготные ваучеры для спорта и культуры

Высокий рацион питания (105 крон / день)

Мероприятия для сотрудников

Регулярная корректировка заработной платы

- обеспечение стабильной работой в соответствии с подписанным Договором.

Чешское кадровое агентство «Czech Power Consulting».