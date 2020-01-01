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Almax Work Holding
Praha 1

Шлифовщики с обучением по долгосрочной чешской визе в Чехии

Размещено 26 марта 13:16
Тип занятости
Полный день
Профессия
Слесарь, Токарь, Фрезеровщик
Регион
Jihočeský kraj
Город
České Budějovice
Заработная плата
1 200 EUR
Компания
Чешское кадровое агентство “Czech Power Consulting”.
Описание

Предлагаем работу шлифовщику,можно с обучением на производстве  по   договору  на  1 год , на 2 года в Чехии.Людям которые сейчас находятся в Чехии и имеют долгосрочную визу.
Что вы получите за работу?
- оплата  1200 евро/месяц, - оплачиваемый отпуск,  больничный оплачивается, бонусы.
Вклад в детский отдых
Награды за лояльность для работающих юбилеев
Пенсионное пособие
Пособие по рождению ребенка
Продленный отпуск с компенсацией заработной платы (при рождении, свадьбе, смерти)
25 дней отпуск
Полная 13-я зарплата
Пособия по заработной плате для ночной и выходной работы
Доплата за работу в трудной рабочей среде
Надежная охрана здоровья на работе
Режим безопасного питья
Льготные ваучеры для спорта и культуры
Высокий рацион питания (105 крон / день)
Мероприятия для сотрудников
Регулярная корректировка заработной платы
- обеспечение стабильной работой в соответствии с подписанным Договором.
Чешское кадровое агентство «Czech Power Consulting».

Контакты:

Юрченко Елена Викторовна

projektukrajinacz@ukr.net

+380994273431



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