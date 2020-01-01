Разнорабочие на ЖД

Тип занятости Полный день Профессия Ремонтник, Сталевар, Сварщик Регион Pardubický kraj Город Chrudim Заработная плата не указана Компания Pirell s.r.o

Описание Разнорабочие на ЖД / Полная занятость

Компания: «Pirell s.r.o» Česká Třebová ВИД РАБОТЫ:

• Разнорабочие на железнодорожную дорогу

• Проведение ремонтных работ на жд путях

Требования ТРЕБОВАНИЯ:

• Мужчины без возрастного ограничения

• Рабочая виза 3 месяца /1- 2 года / документы ЕС / постоянное место жительства

• Ответственность

• Точность в проделанной работе

• Физическая выносливость

• Знание чешского языка не обязательно

• Водительские права приветствуются / категория «В, С»

Условия УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

• Зароботная плата от: 23 000 до 30 000 чешских крон брутто (в зависимости от часов. В среднем часов в месяц 220)

• При выездах выплачиваются командировочные 225 чешских крон / день + 200 крон в неделю / питьевой режим

• Работодатель субсидирует проживание

• Возможность переработок и выплата премий

• Работодатель предоставляет спецодежду, обучение

• Возможность карьерного роста