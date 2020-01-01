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Almax Work Holding
Praha 1

Разнорабочие на ЖД

Размещено 17 апреля 09:59
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник, Сталевар, Сварщик
Регион
Pardubický kraj
Город
Chrudim
Заработная плата
не указана
Компания
Pirell s.r.o
Описание

Разнорабочие на ЖД / Полная занятость
Компания: «Pirell s.r.o» Česká Třebová

ВИД РАБОТЫ:
• Разнорабочие на железнодорожную дорогу
• Проведение ремонтных работ на жд путях

Требования

ТРЕБОВАНИЯ:
• Мужчины без возрастного ограничения
• Рабочая виза 3 месяца /1- 2 года / документы ЕС / постоянное место жительства
• Ответственность
• Точность в проделанной работе
• Физическая выносливость
• Знание чешского языка не обязательно
• Водительские права приветствуются / категория «В, С»

Условия

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
• Зароботная плата от: 23 000 до 30 000 чешских крон брутто (в зависимости от часов. В среднем часов в месяц 220)
• При выездах выплачиваются командировочные 225 чешских крон / день + 200 крон в неделю / питьевой режим
• Работодатель субсидирует проживание
• Возможность переработок и выплата премий
• Работодатель предоставляет спецодежду, обучение
• Возможность карьерного роста

Дополнительная информация

Работа в чешской компании, со стабильной работой, зарплатой, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Вакансия бесплатная, официальное трудоустройство
• Возможность предоставления транспотра до места работы и обратно за счет компании
График работы: ненормированнный

Контакты:

Людмила

jnovak68@seznam.cz

+ 420 775 855 464 / Viber



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