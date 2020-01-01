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Водитель специализированной строительной техники

Размещено 17 апреля 12:59
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель 
Регион
Královéhradecký kraj
Город
Hradec Králové
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
EURAVIA - Международная транспортно — строительная компания
Описание

Эксплуатация и тех. обслуживание одной из строительных, современных машин

– Колесных и гусеничных экскаваторов,

– Катков,

– Бульдозеров,

– Экскаваторов — погрузчиков,

– Погрузчиков с бортовым поворотом.

– Грейдеров

И многих других.....

Требования

Важно! Вакансия доступна для кандидатов которые находятся в Чехии и имеют трудовые карты.

(Переоформление трудовых карт за счет работодателя)
– Водительские права группы (категории) B (C или T преимущество)

– Права на одну из строительных машин

Условия

– Заработная плата — от 30000 до 50000 Чешских крон

(зависит от типа стр. машины и выполненной работы)

– Стабильную работу на длительный срок

– Бонусы

– Бесплатное проживание на весь период работы

– Надбавки на питание

– Возможность распространения существующих прав на другие машины

– Пособие на проживание 3500 ч.крон

– Оплачиваемый отпуск-5 недель

– Возможность работать сверхурочно; (дополнительно к базовой ставке: В будние дни -+25%/ Ночью +35%,В субботу и воскресение + 35%, В праздники +125%)

Дополнительная информация

Бонусы / скидки на продукты / услуги компании, проживание / пособие на проживание,

учебные курсы, обучение, питание в компании, пособие на образование,

Вакансии и услуги компании бесплатны

Контакты:

Александр

bigbengroup@ukr.net

+420776550207



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