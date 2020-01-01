Водитель специализированной строительной техники

Эксплуатация и тех. обслуживание одной из строительных, современных машин
– Колесных и гусеничных экскаваторов,
– Катков,
– Бульдозеров,
– Экскаваторов — погрузчиков,
– Погрузчиков с бортовым поворотом.
– Грейдеров
И многих других.....
Важно! Вакансия доступна для кандидатов которые находятся в Чехии и имеют трудовые карты.
(Переоформление трудовых карт за счет работодателя)
– Водительские права группы (категории) B (C или T преимущество)
– Права на одну из строительных машин
– Заработная плата — от 30000 до 50000 Чешских крон
(зависит от типа стр. машины и выполненной работы)
– Стабильную работу на длительный срок
– Бонусы
– Бесплатное проживание на весь период работы
– Надбавки на питание
– Возможность распространения существующих прав на другие машины
– Пособие на проживание 3500 ч.крон
– Оплачиваемый отпуск-5 недель
– Возможность работать сверхурочно; (дополнительно к базовой ставке: В будние дни -+25%/ Ночью +35%,В субботу и воскресение + 35%, В праздники +125%)
Бонусы / скидки на продукты / услуги компании, проживание / пособие на проживание,
учебные курсы, обучение, питание в компании, пособие на образование,
Вакансии и услуги компании бесплатны
Александр
bigbengroup@ukr.net
+420776550207