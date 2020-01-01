Важно!!! Вакансия доступна только для украинцев которые находятся в Чехии по трудовым картам.
Завод - FOXCONN, крупнейший производитель фотокамеры Canon
игровые приставки PlayStation, смартфоны для корпораций Xiaomi, OnePlus, Huawei, и др..
Город: Кутна Гора
Переводчик чешского
Опыт работы переводчиком — ОБЯЗАТЕЛЬНО
Чешский язык продвинутого уровня — ОБЯЗАТЕЛЬНО
Знание ПК - Базовые навыки ПК. Базовый IT пользователь.
Преимущества;
Жилье: предоставляется бесплатно
Транспорт на работу: предоставляется бесплатно
Все расходы на переоформление документов берет на себя компания
Заработная плата:
минимум гарантированно, в испытательный срок: 673 евро, НЕТТО
Надбавки / бонусы
Бонус за посещаемость 73 евро,
Бонус за производительность 37 евро,
Надбавка за переработку ПОН — СУБ - 28%
Отпускное пособие - 100%,Отпуск - 25 дней
Пособие по работе в тяжелой рабочей среде - 10%
Надбавка за ночную смену - 15%
Надбавка за смену в Субботу и Воскресенье - 15% СУБ, (12% и 20% в случае неправильной расстановки времени)
Надбавка за воскресенье 40%.
Надбавка за переработку в Официальный выходной 40%
Пособие в случае ЧП - 10%
Пособие на питание - 5,7 крон горячая еда / 12 часов смена; 24,70 крон горячая еда / 8 часов смена
Александр
bigbengroup@ukr.net
+420776550207