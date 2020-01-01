Переводчик чешского

игровые приставки PlayStation, смартфоны для корпораций Xiaomi, OnePlus, Huawei, и др..

Важно!!! Вакансия доступна только для украинцев которые находятся в Чехии по трудовым картам.

Условия

Преимущества;

Жилье: предоставляется бесплатно

Транспорт на работу: предоставляется бесплатно

Все расходы на переоформление документов берет на себя компания

Заработная плата:

минимум гарантированно, в испытательный срок: 673 евро, НЕТТО

Надбавки / бонусы

Бонус за посещаемость 73 евро,

Бонус за производительность 37 евро,

Надбавка за переработку ПОН — СУБ - 28%

Отпускное пособие - 100%,Отпуск - 25 дней

Пособие по работе в тяжелой рабочей среде - 10%

Надбавка за ночную смену - 15%

Надбавка за смену в Субботу и Воскресенье - 15% СУБ, (12% и 20% в случае неправильной расстановки времени)

Надбавка за воскресенье 40%.

Надбавка за переработку в Официальный выходной 40%

Пособие в случае ЧП - 10%

Пособие на питание - 5,7 крон горячая еда / 12 часов смена; 24,70 крон горячая еда / 8 часов смена