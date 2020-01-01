Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.5
USD
24.78
RUB
0.33
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
02d 13 °C
Подобные вакансии
Требуются строители и разнорабочие. Чехия
Europa Workintense
Jeseník
Мастера
Kenitra s.r.o.
Praha 1
Дорожные работы (разнорабочий)
technicorp
Praha 1
Строительная фирма примет на работу тех, кто находится в Чехии
Stavíme Česko
Praha 1
Специалисты для выполнения монтажных и проектных работ
VZTPRO
Praha 8

Инженеры, монтажники по системам вентиляции и кондиционирования.

Размещено 27 апреля 12:19
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель, Прораб, Инженер-строитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 8
Заработная плата
не указана
Компания
VZTPRO
Описание

В связи с расширением строительной компании требуются специалисты для выполнения монтажных и проектных работ(инженеры,монтажники) по системам вентиляции и кондиционирования.

Требования

Опыт работы в подобных проектах, умение читать строительную документацию, ответственность, легальное прибывание на территории ЧР.

Условия

От нас - отличные условия труда, своевременная оплата, работа с лучшими материалами.
По необходимости предоставляем жилье.

Дополнительная информация

Минимальная ставка от 150 крон/час. Окончательное решение по оплате - после собеседования.

Контакты:

Дмитрий

info@vztpro.cz

777 677 776



Мобильная версия