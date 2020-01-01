В связи с расширением строительной компании требуются специалисты для выполнения монтажных и проектных работ(инженеры,монтажники) по системам вентиляции и кондиционирования.
Опыт работы в подобных проектах, умение читать строительную документацию, ответственность, легальное прибывание на территории ЧР.
От нас - отличные условия труда, своевременная оплата, работа с лучшими материалами.
По необходимости предоставляем жилье.
Минимальная ставка от 150 крон/час. Окончательное решение по оплате - после собеседования.
Дмитрий
info@vztpro.cz
777 677 776