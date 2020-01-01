Мастер маникюра/педикюра

Вакансия мечты!
Ты мастер маникюра или мечтаешь им стать? ️ Перед сном листаешь инстаграмм в поисках новых идей? ️ Мечтаешь делать идеальный маникюр и освоить все техники, чтобы выполнить любой запрос клиента?
Тогда UP Beauty Studio - то, что надо!
Работа твоя, если ты:
️ - Понимаешь, что ногти - не просто временное увлечение и подработка, а цель ️
- Хочешь развиваться, учиться у лучших и стать одним из них! ️
- Мечтаешь делать идеальный маникюр, получать восхищённые отзывы благодарных клиентов ️
- Ищешь стабильности и долгосрочной работы без головной боли ️
- Не можешь сидеть в салоне без дела, а хочешь трудиться и работать в полной загрузке ️
- Ищешь студию, где тебе помогут реализовать свой креатив и творческий потенциал
Лучшими не рождаются, ими становятся! А это целый путь!
Мы примем тебя вне зависимости от опыта:
С нуля!
Начинающего мастера! Желающего выйти на новый уровень!
Ключевые навыки:
Работа в команде
Креативность
Кто мы?
- За нами 20 лет практики салонного бизнеса, успешная есть салонов красоты в Украине со штатом более ста специалистов, победителей соревнований и участников различных конкурсов;
- Мы предлагаем наилучшие условия для персонала, поддержку с нашей стороны во всех вопросах;
- Оформляем! Расскажем вам о всех тонкостях и поможем со всей бухгалтерией!
- С нами вам всегда будет интересно!!! Оплачиваем семинары, и конкурсы!
Руководитель студии понимает:
Как важен комфорт для работы.
Хорошее оборудование, грамотная стерилизация и наличие необходимых расходников - залог здоровья и мастера и гостя
https://www.upbeautystudio.com/
UP Beauty manager
info@upbeauty.eu
775033798