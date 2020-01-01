Мастер маникюра/педикюра

Тип занятости Полный день Профессия Мастер маникюра Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана

Описание Вакансия мечты!

Ты мастер маникюра или мечтаешь им стать? ️ Перед сном листаешь инстаграмм в поисках новых идей? ️ Мечтаешь делать идеальный маникюр и освоить все техники, чтобы выполнить любой запрос клиента?

Тогда UP Beauty Studio - то, что надо!

Работа твоя, если ты:

️ - Понимаешь, что ногти - не просто временное увлечение и подработка, а цель ️

- Хочешь развиваться, учиться у лучших и стать одним из них! ️

- Мечтаешь делать идеальный маникюр, получать восхищённые отзывы благодарных клиентов ️

- Ищешь стабильности и долгосрочной работы без головной боли ️

- Не можешь сидеть в салоне без дела, а хочешь трудиться и работать в полной загрузке ️

- Ищешь студию, где тебе помогут реализовать свой креатив и творческий потенциал

Требования Лучшими не рождаются, ими становятся! А это целый путь! Мы примем тебя вне зависимости от опыта:

С нуля!

Начинающего мастера! Желающего выйти на новый уровень!

Ключевые навыки:

Работа в команде

Креативность

Условия Кто мы?

- За нами 20 лет практики салонного бизнеса, успешная есть салонов красоты в Украине со штатом более ста специалистов, победителей соревнований и участников различных конкурсов;

- Мы предлагаем наилучшие условия для персонала, поддержку с нашей стороны во всех вопросах;

- Оформляем! Расскажем вам о всех тонкостях и поможем со всей бухгалтерией!

- С нами вам всегда будет интересно!!! Оплачиваем семинары, и конкурсы!

Руководитель студии понимает:

Как важен комфорт для работы.

Хорошее оборудование, грамотная стерилизация и наличие необходимых расходников - залог здоровья и мастера и гостя