Парикмахер

Вакансия мечты!
UP Beauty Studio
Хочешь развиваться, учиться у лучших и стать одним из них?
Мечтаешь стать высококласным профессионалом, получать восхищённые отзывы благодарных клиентов? Ищешь стабильности и долгосрочной работы без головной боли Не можешь сидеть в салоне без дела, а хочешь трудиться и работать в полной загрузке?
Ищешь студию, где тебе помогут реализовать свой креатив и творческий потенциал?
Тогда UP Beauty Studio это для вас!
Лучшими не рождаются, ими становятся! А это целый путь!
Мы примем тебя вне зависимости от опыта:
С нуля
Начинающего мастера
Желающего выйти на новый уровень
Ключевые навыки
Работа в команде Креативность
Кто мы?
- За нами 20 лет практики салонного бизнеса, успешная есть салонов красоты в Украине со штатом более ста специалистов, победителей соревнований и участников различных конкурсов;
- Мы предлагаем наилучшие условия для персонала, поддержку с нашей стороны во всех вопросах;
- Оформляем! Расскажем вам о всех тонкостях и поможем со всей бухгалтерией!
- С нами вам всегда будет интересно!!! Оплачиваем семинары, и конкурсы!
Руководитель студии понимает:
Как важен комфорт для работы.
Хорошее оборудование - залог здоровья и мастера и гостя
https://www.upbeautystudio.com/
UP Beauty manager
info@upbeauty.eu
775033798