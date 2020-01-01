Парикмахер

Описание

Вакансия мечты!

UP Beauty Studio

Хочешь развиваться, учиться у лучших и стать одним из них?

Мечтаешь стать высококласным профессионалом, получать восхищённые отзывы благодарных клиентов? Ищешь стабильности и долгосрочной работы без головной боли Не можешь сидеть в салоне без дела, а хочешь трудиться и работать в полной загрузке?

Ищешь студию, где тебе помогут реализовать свой креатив и творческий потенциал?

Тогда UP Beauty Studio это для вас!