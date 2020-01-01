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UP Beauty Studio

Парикмахер

Размещено 29 апреля 22:43
Тип занятости
Полный день
Профессия
Парикмахер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Вакансия мечты!
UP Beauty Studio

Хочешь развиваться, учиться у лучших и стать одним из них?
Мечтаешь стать высококласным профессионалом, получать восхищённые отзывы благодарных клиентов? Ищешь стабильности и долгосрочной работы без головной боли Не можешь сидеть в салоне без дела, а хочешь трудиться и работать в полной загрузке?
Ищешь студию, где тебе помогут реализовать свой креатив и творческий потенциал?

Тогда UP Beauty Studio это для вас!

Требования

Лучшими не рождаются, ими становятся! А это целый путь!
Мы примем тебя вне зависимости от опыта:
С нуля‍
Начинающего мастера‍
Желающего выйти на новый уровень

Ключевые навыки
Работа в команде Креативность

Условия

Кто мы?
- За нами 20 лет практики салонного бизнеса, успешная есть салонов красоты в Украине со штатом более ста специалистов, победителей соревнований и участников различных конкурсов;
- Мы предлагаем наилучшие условия для персонала, поддержку с нашей стороны во всех вопросах;
- Оформляем! Расскажем вам о всех тонкостях и поможем со всей бухгалтерией!
- С нами вам всегда будет интересно!!! Оплачиваем семинары, и конкурсы!

Руководитель студии понимает:
Как важен комфорт для работы.
Хорошее оборудование - залог здоровья и мастера и гостя

Дополнительная информация

https://www.upbeautystudio.com/

Контакты:

UP Beauty manager

info@upbeauty.eu

775033798



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