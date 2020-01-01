Сборщик велосипедов Прага, Čakovice 120 крон на час

Описание

Предлагаем работу мужчинам в Praha-Čakovice (Hovorčovice) на складе по сборке фирменных велосипедов. Требования к работникам: ответственное отношение к работе, без вредных привычек, желание обучаться, понимание чешского. Зарплата: 120 крон на час, после выполнение нормы (примерно до месяца) – 130 на час и выше, только дневные смены (8-10 часов). Жилье не предоставляем, визы не делаем.

Трывалый побыт в Чехии, паспорт ЕС или воссоединение с семьёй.

Tel./viber+420 731 470 496 (звонить пн - пт, с 9.00 до 19.00)