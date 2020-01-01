Оператор производства, на один из процессов: на конечную сборку, в покрасочный цех, в сварочный цех, логистика
Вакансия доступна для кандидатов у которых есть трудовая карта или паспорт ЕС
Мужчины до 40 лет, без избыточного веса,
Рост от 1,65 до 1,90, физически выносливые,
(в связи с интенсивностью работы)
ЗП 29000 крон НЕТТО
+ годовой бонус 25 500 крон, (выплачивается в три этапа)
Бесплатное проживание
Субсидированное питание,
Оплачиваемый отпуск 25 дней.
Дополнительные преимущества: тренажерный зал, йога
Вакансия и услуги компании бесплатны
Александр
bigbengroup@ukr.net
+420776550207; +3800995236001 Viber