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Работники на склад

Размещено 12 мая 23:27
Тип занятости
Полный день
Профессия
Работа для студентов, Подработка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
15 000 CZK
Компания
Česko Evropská Agentura s.r.o.
Описание

Набираем людей для работы на склад.
Склад находится недалеко от остановки Divoká Šárka

Условия

Условия следующие:
-Оплата 100 в час за первые 7 смен. Потом оплата вырастет до 110 крон.
-выплата стабильно каждую неделю.
-первый день нужно пройти бесплатное обучение. Работать не нужно будет, просто покажут склад и объяснят суть работы.
-После первых трех обязательных смен расписание становится СВОБОДНОЕ.
Первые три смены будет стажировка. Будут смотреть, выполняешь ли ты нормы.Смены бывают утренние и вечерние.
Утренняя смена с 4:00 до 13:30.
Вечерняя с 13:30 до 22:00

Контакты:

Михаил

mykhailokamudo@gmail.com

+420776722770



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