Работники на склад

Набираем людей для работы на склад.
Склад находится недалеко от остановки Divoká Šárka
Условия следующие:
-Оплата 100 в час за первые 7 смен. Потом оплата вырастет до 110 крон.
-выплата стабильно каждую неделю.
-первый день нужно пройти бесплатное обучение. Работать не нужно будет, просто покажут склад и объяснят суть работы.
-После первых трех обязательных смен расписание становится СВОБОДНОЕ.
Первые три смены будет стажировка. Будут смотреть, выполняешь ли ты нормы.Смены бывают утренние и вечерние.
Утренняя смена с 4:00 до 13:30.
Вечерняя с 13:30 до 22:00
Михаил
mykhailokamudo@gmail.com
+420776722770