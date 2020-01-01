Работники на склад

Условия

Условия следующие:

-Оплата 100 в час за первые 7 смен. Потом оплата вырастет до 110 крон.

-выплата стабильно каждую неделю.

-первый день нужно пройти бесплатное обучение. Работать не нужно будет, просто покажут склад и объяснят суть работы.

-После первых трех обязательных смен расписание становится СВОБОДНОЕ.

Первые три смены будет стажировка. Будут смотреть, выполняешь ли ты нормы.Смены бывают утренние и вечерние.

Утренняя смена с 4:00 до 13:30.

Вечерняя с 13:30 до 22:00