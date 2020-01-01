Парни и девушки на склад

Условия

-Работать нужно минимум месяц, иначе вам не заплатят деньги. (приблизительно 15 смен.). Работать нужно по графику склада. Обычно идёт вначале долгая неделя- 4-5 смен, потом короткая неделя 2-3 смены. Смены бывают ночные и дневные. (Дневные начинаются приблизительно в 6 утра, вечерние в 6 вечера.).

-При себе иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО маску либо респиратор. Без этого не пустят работать на склад.

-Оплата 100 крон в час. Оплата производится примерно на первой неделе следующего месяца. (Отработали май, пришла оплата в первой неделе июня.) Есть возможность получить залог после отработанных смен. (Все залоги обговариваются индивидуально, и только после 6 отработанных смен.).