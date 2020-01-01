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Парни и девушки на склад

Размещено 12 мая 23:37
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Кладовщик-грузчик, Рабочий склада, Грузчик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
15 000 CZK
Компания
Česko Evropská Agentura s.r.o.
Описание

Требуются люди на склад)
-Легальные документы для работы! (студенческая виза, 3-х месячная рабочая виза, годовая рабочая виза, двухгодовая рабочая виза, trvalý pobyt, Pasport EU)

Условия

-Работать нужно минимум месяц, иначе вам не заплатят деньги. (приблизительно 15 смен.). Работать нужно по графику склада. Обычно идёт вначале долгая неделя- 4-5 смен, потом короткая неделя 2-3 смены. Смены бывают ночные и дневные. (Дневные начинаются приблизительно в 6 утра, вечерние в 6 вечера.).
-При себе иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО маску либо респиратор. Без этого не пустят работать на склад.
-Оплата 100 крон в час. Оплата производится примерно на первой неделе следующего месяца. (Отработали май, пришла оплата в первой неделе июня.) Есть возможность получить залог после отработанных смен. (Все залоги обговариваются индивидуально, и только после 6 отработанных смен.).

Контакты:

Михаил

mykhailokamudo@gmail.com

+420776722770



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