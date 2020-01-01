СММ специалист по инстаграму

Тип занятости Свободный график Профессия Медиапланер Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания Express Tour

Описание Привет всем! Ищем СММ специалиста по инстаграму в направление туризма по Чехии, Праги и Европе. Тебе не обязательно находиться в Праге работа может быть в удаленном режиме.

Требования -Разработка и реализация смм стратегии и продвижение продукта в соц. сетях

-Составление контент-плана

-Разработка и проведение акций и розыгрышей

-Анализ эффективности выполненого смм-плана + корректировка дыр(недочетов)