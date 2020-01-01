СММ специалист по инстаграму

Привет всем! Ищем СММ специалиста по инстаграму в направление туризма по Чехии, Праги и Европе. Тебе не обязательно находиться в Праге работа может быть в удаленном режиме.
-Разработка и реализация смм стратегии и продвижение продукта в соц. сетях
-Составление контент-плана
-Разработка и проведение акций и розыгрышей
-Анализ эффективности выполненого смм-плана + корректировка дыр(недочетов)
Данная вакансия подходит креативным людям лубого пола. Наша цель не спринт а марафон!
Будем рады с Вами пообщаться! Пишите на наш эл. адресс - мы ответим вам в этот же день.
Куличков Кирилл
kkulichkov@seznam.cz