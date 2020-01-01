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СММ специалист по инстаграму

Размещено 13 мая 11:48
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Медиапланер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Express Tour
Описание

Привет всем! Ищем СММ специалиста по инстаграму в направление туризма по Чехии, Праги и Европе. Тебе не обязательно находиться в Праге работа может быть в удаленном режиме.

Требования

-Разработка и реализация смм стратегии и продвижение продукта в соц. сетях
-Составление контент-плана
-Разработка и проведение акций и розыгрышей
-Анализ эффективности выполненого смм-плана + корректировка дыр(недочетов)

Дополнительная информация

Данная вакансия подходит креативным людям лубого пола. Наша цель не спринт а марафон!
Будем рады с Вами пообщаться! Пишите на наш эл. адресс - мы ответим вам в этот же день.

Контакты:

Куличков Кирилл

kkulichkov@seznam.cz



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