Описание

ОПИСАНИЕ

В связи с расширением деятельности, в нашу команду требуется менеджер по работе с клиентами

Функциональные обязанности:

1. Выполнение плана продаж

2. Поддержка функции back – офиса;

3. Коммуникации с клиентами;

4. Подготовка отчетности по своему направлению;

5. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

6. Прочие вопросы по работе с клиентами.

ТРЕБОВАНИЯ

Знание чешского, английского языков, хорошее владение компьютерными программами, активная позиция, желание развиваться.

Резюме прошу направлять с фотографией на электронную почту.

УСЛОВИЯ

• График работы: полный рабочий день

• Оплата: 25 000 крон

• Официальное трудоустройство