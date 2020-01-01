ОПИСАНИЕ
В связи с расширением деятельности, в нашу команду требуется менеджер по работе с клиентами
Функциональные обязанности:
1. Выполнение плана продаж
2. Поддержка функции back – офиса;
3. Коммуникации с клиентами;
4. Подготовка отчетности по своему направлению;
5. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
6. Прочие вопросы по работе с клиентами.
ТРЕБОВАНИЯ
Знание чешского, английского языков, хорошее владение компьютерными программами, активная позиция, желание развиваться.
Резюме прошу направлять с фотографией на электронную почту.
УСЛОВИЯ
• График работы: полный рабочий день
• Оплата: 25 000 крон
• Официальное трудоустройство
Требования :
1. Опыт работы по указанному направлению от 3 лет;
2. Уверенные знание немецкого, чешского, русского языков, английский как преимущество ;
3. Навыки деловой переписки.
Официальное трудоустройство, уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом.
Прошу направлять резюме с приложением фотографии, указанием желаемого уровня заработной платы, а также даты возможного выхода на работу.
Kolesnik Andrej
andrej.kolesnik@lada.cz