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Главный бухгалтер

Размещено 15 мая 12:33
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бухгалтер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
CS Autolada
Описание

В связи с расширением деятельности, в нашу команду требуется Главный бухгалтер. Основные обязанности - комплексное ведение бухгалтерского учета, взаимодействие с налоговыми органами, подготовка и сдача отчетности.

Требования

Опыт комплексного ведения бухгалтерского учета ( все участки) не менее 5 лет , отличные знания налогового, трудового законодательства, бухгалтерских программ (Money S3). Уверенные знания чешского языка. Ответственность, инициативность, умение отстоять свою точку зрения.

Условия

Официальное трудоустройство, полный рабочий день, уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом.

Контакты:

Kolesnik Andrej

andrej.kolesnik@lada.cz



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