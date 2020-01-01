В связи с расширением деятельности, в нашу команду требуется Главный бухгалтер. Основные обязанности - комплексное ведение бухгалтерского учета, взаимодействие с налоговыми органами, подготовка и сдача отчетности.
Опыт комплексного ведения бухгалтерского учета ( все участки) не менее 5 лет , отличные знания налогового, трудового законодательства, бухгалтерских программ (Money S3). Уверенные знания чешского языка. Ответственность, инициативность, умение отстоять свою точку зрения.
Официальное трудоустройство, полный рабочий день, уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом.
Kolesnik Andrej
andrej.kolesnik@lada.cz