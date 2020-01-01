Электромеханик

Условия

Жилье предоставляется бесплатно 6 месяцев, после 6 месяцев Вы получаете пособие в размере 3500 крон / месяц на проживание.

Дневные смены

Ежемесячный рабочий фонд: 160 часов в месяц

Переработки: максимум 416 часов в год; около 35 часов в месяц

Возможность переехать с семьей