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Электромеханик

Размещено 20 мая 22:56
Тип занятости
Полный день
Профессия
Электрик, Слесарь, Инженер-металлург
Регион
Olomoucký kraj
Город
Šumperk
Заработная плата
27 000 CZK
Компания
Pars nova
Описание

Выполнение монтажа, измерение, регулировку и ремонт электрических частей рельсовых транспортных средств в соответствии с действующими правилами.

Требования

Опыт работы: обязательно
Образование: Профессионально-техническое или высшее
Знание чешского: минимальный
Максимальный возраст: 50 лет

Условия

Жилье предоставляется бесплатно 6 месяцев, после 6 месяцев Вы получаете пособие в размере 3500 крон / месяц на проживание.
Дневные смены
Ежемесячный рабочий фонд: 160 часов в месяц
Переработки: максимум 416 часов в год; около 35 часов в месяц
Возможность переехать с семьей

Контакты:

Александр

bigbengroup@ukr.net

+420776550207



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