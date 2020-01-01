Электромеханик

Выполнение монтажа, измерение, регулировку и ремонт электрических частей рельсовых транспортных средств в соответствии с действующими правилами.
Опыт работы: обязательно
Образование: Профессионально-техническое или высшее
Знание чешского: минимальный
Максимальный возраст: 50 лет
Жилье предоставляется бесплатно 6 месяцев, после 6 месяцев Вы получаете пособие в размере 3500 крон / месяц на проживание.
Дневные смены
Ежемесячный рабочий фонд: 160 часов в месяц
Переработки: максимум 416 часов в год; около 35 часов в месяц
Возможность переехать с семьей
Александр
bigbengroup@ukr.net
+420776550207