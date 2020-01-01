Маляр аэрограф - подготовительные работы к покраске. Шлифовка, маскировка и уплотнение поверхностей рельсовых транспортных средств. Для этого требуется опыт с покрытием поверхностей.
распыление с высоким давлением пульверизаторами AIRMIX и AIRLESS красками на неводной и на водной основе на поверхности рельсовых транспортных средств.
Опыт работы: от 1 года;
Образование: Профессионально-техническое или высшее;
Знание чешского: минимальный;
Максимальный возраст: 50 лет.
Жилье предоставляется бесплатно; первые 6 месяцев,
после 6 месяцев работник получает пособие 3500 крон;
Дневные смены;
Возможность переехать с семьей.
Среднемесячная нетто зарплата с учетом сверхурочных и бонусов 24000 крон
Почасовая минимальная нетто оплата
(зависит от опыта работы) 121 крон
Надбавки / бонусы
Надбавка за сверхурочные ПН – СУБ 25%
Надбавка за дневную смену 10 крон в час
За переработку в официальный выходной день 100%
В воскресенье 25%
Пособие на питание 26 крон
Карта FlexiPass 900 крон в месяц
Оплачиваемый отпуск 5 недель
Все вакансии и услуги компании бесплатны
Александр
bigbengroup@ukr.net
+420776550207