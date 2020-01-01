Маляр аэрограф - подготовительные работы к покраске. Шлифовка, маскировка и уплотнение поверхностей рельсовых транспортных средств. Для этого требуется опыт с покрытием поверхностей. распыление с высоким давлением пульверизаторами AIRMIX и AIRLESS красками на неводной и на водной основе на поверхности рельсовых транспортных средств.

Условия



Жилье предоставляется бесплатно; первые 6 месяцев,

после 6 месяцев работник получает пособие 3500 крон;

Дневные смены;

Возможность переехать с семьей.

Среднемесячная нетто зарплата с учетом сверхурочных и бонусов 24000 крон

Почасовая минимальная нетто оплата

(зависит от опыта работы) 121 крон

Надбавки / бонусы

Надбавка за сверхурочные ПН – СУБ 25%

Надбавка за дневную смену 10 крон в час

За переработку в официальный выходной день 100%

В воскресенье 25%

Пособие на питание 26 крон

Карта FlexiPass 900 крон в месяц

Оплачиваемый отпуск 5 недель

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