Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.3
USD
25.04
RUB
0.35
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
04n 10 °C

Маляр

Размещено 20 мая 23:01
Тип занятости
Полный день
Профессия
Маляр
Регион
Olomoucký kraj
Город
Šumperk
Заработная плата
24 000 CZK
Компания
Pars nova
Описание

Маляр аэрограф - подготовительные работы к покраске. Шлифовка, маскировка и уплотнение поверхностей рельсовых транспортных средств. Для этого требуется опыт с покрытием поверхностей.
распыление с высоким давлением пульверизаторами AIRMIX и AIRLESS красками на неводной и на водной основе на поверхности рельсовых транспортных средств.

Требования

Опыт работы: от 1 года;
Образование: Профессионально-техническое или высшее;
Знание чешского: минимальный;
Максимальный возраст: 50 лет.

Условия


Жилье предоставляется бесплатно; первые 6 месяцев,
после 6 месяцев работник получает пособие 3500 крон;
Дневные смены;
Возможность переехать с семьей.
Среднемесячная нетто зарплата с учетом сверхурочных и бонусов 24000 крон
Почасовая минимальная нетто оплата
(зависит от опыта работы) 121 крон
Надбавки / бонусы
Надбавка за сверхурочные ПН – СУБ 25%
Надбавка за дневную смену 10 крон в час
За переработку в официальный выходной день 100%
В воскресенье 25%
Пособие на питание 26 крон
Карта FlexiPass 900 крон в месяц
Оплачиваемый отпуск 5 недель
Все вакансии и услуги компании бесплатны

Контакты:

Александр

bigbengroup@ukr.net

+420776550207



Мобильная версия