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Рабочие на мясокомбинат (ПМЖ, гражданство ЕС, рабочая карта)

Размещено 21 мая 09:50
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Компания
Almax Work Holding
Описание

Требуются мужчины на мясокомбинат возле Праги : Работа заключается в разделке, обработке (подготовка мяса для запекания, изготовление фарша и пр.), упаковке мяса и подготовке готовой продукции для транспортировки в магазины и склады.

Требования

- возраст до 55 лет;
- хорошее физическое состояние здоровья, отсутствие болезней ног, сердца, легких. Перед выходом проводится обязательный медосмотр для санитарной книжки
- аккуратность,
- исполнительность
- ответственное отношение к обязанностям.
- опыт работы не нужен (проводится обучение в процессе работы)
- курение во время работы запрещено

Условия

- возможны дополнительные часы
- предоставляется рабочая одежда
- зарплата на испытательный срок: от 115 крон/час до 125 крон/час в зависимости от участка
- еженедельный аванс
- повышение зарплаты после испытательного срока
- датируемое питание на предприятии стоимость обеда 30 крон
- трансфер между общежитием и местом работы
- полный соц. пакет
-температура на предприятии: плюс 5-6 градусов.

Контакты:

Сергей

siarhei.yakauleu@almaxwork.cz

+420773921601



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