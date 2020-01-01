Рабочие на мясокомбинат (ПМЖ, гражданство ЕС, рабочая карта)

Тип занятости Полный день Профессия Контролёр ОТК Регион Hlavní město Praha Город Praha 9 Заработная плата не указана Компания Almax Work Holding

Описание Требуются мужчины на мясокомбинат возле Праги : Работа заключается в разделке, обработке (подготовка мяса для запекания, изготовление фарша и пр.), упаковке мяса и подготовке готовой продукции для транспортировки в магазины и склады.

Требования - возраст до 55 лет;

- хорошее физическое состояние здоровья, отсутствие болезней ног, сердца, легких. Перед выходом проводится обязательный медосмотр для санитарной книжки

- аккуратность,

- исполнительность

- ответственное отношение к обязанностям.

- опыт работы не нужен (проводится обучение в процессе работы)

- курение во время работы запрещено