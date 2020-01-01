Рабочие на мясокомбинат (ПМЖ, гражданство ЕС, рабочая карта)

Требуются мужчины на мясокомбинат возле Праги : Работа заключается в разделке, обработке (подготовка мяса для запекания, изготовление фарша и пр.), упаковке мяса и подготовке готовой продукции для транспортировки в магазины и склады.
- возраст до 55 лет;
- хорошее физическое состояние здоровья, отсутствие болезней ног, сердца, легких. Перед выходом проводится обязательный медосмотр для санитарной книжки
- аккуратность,
- исполнительность
- ответственное отношение к обязанностям.
- опыт работы не нужен (проводится обучение в процессе работы)
- курение во время работы запрещено
- возможны дополнительные часы
- предоставляется рабочая одежда
- зарплата на испытательный срок: от 115 крон/час до 125 крон/час в зависимости от участка
- еженедельный аванс
- повышение зарплаты после испытательного срока
- датируемое питание на предприятии стоимость обеда 30 крон
- трансфер между общежитием и местом работы
- полный соц. пакет
-температура на предприятии: плюс 5-6 градусов.
Сергей
siarhei.yakauleu@almaxwork.cz
+420773921601