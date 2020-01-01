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Ищем SMM-менеджера для ведения соц. сетей (VK, FB, Insta)
Агенство недвижимости
Praha 1

SMM/СММ специалист

Размещено 23 мая 11:16
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Администратор сайта, Контент-менеджер, SMM-менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Express Tour
Описание

Всем привет.
В туристическое агенство ищем смм менеджера.

Ккакие задачи нужно выполнить?
-Работа с google analytics,
-AdWords
-обработка видео
-Ведение и развитие аккаунта компании в Инстаграмме:
Поиск, создание и размещение контента (текст, фото, видео) в социальных сетях
Организация и проведение конкурсов, опросов, акций в социальных сетях
Постоянный рост вовлеченности и размера аудитории в социальных сетях
Проведение рекламных кампаний

Опыт работы, портфолио, креативное мышлыние, хорошие организационные и аналичтические возможности, иновационный и оригинальный характер, оптимистичный и флексибильный человек

Контакты:

Куличков Кирилл

kkulichkov@seznam.cz

+420 777 200 055



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