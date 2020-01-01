SMM/СММ специалист

Всем привет.
В туристическое агенство ищем смм менеджера.
Ккакие задачи нужно выполнить?
-Работа с google analytics,
-AdWords
-обработка видео
-Ведение и развитие аккаунта компании в Инстаграмме:
Поиск, создание и размещение контента (текст, фото, видео) в социальных сетях
Организация и проведение конкурсов, опросов, акций в социальных сетях
Постоянный рост вовлеченности и размера аудитории в социальных сетях
Проведение рекламных кампаний
Опыт работы, портфолио, креативное мышлыние, хорошие организационные и аналичтические возможности, иновационный и оригинальный характер, оптимистичный и флексибильный человек
Куличков Кирилл
kkulichkov@seznam.cz
+420 777 200 055