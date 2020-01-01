SMM/СММ специалист

Описание

Всем привет.

В туристическое агенство ищем смм менеджера.

Ккакие задачи нужно выполнить?

-Работа с google analytics,

-AdWords

-обработка видео

-Ведение и развитие аккаунта компании в Инстаграмме:

Поиск, создание и размещение контента (текст, фото, видео) в социальных сетях

Организация и проведение конкурсов, опросов, акций в социальных сетях

Постоянный рост вовлеченности и размера аудитории в социальных сетях

Проведение рекламных кампаний

Опыт работы, портфолио, креативное мышлыние, хорошие организационные и аналичтические возможности, иновационный и оригинальный характер, оптимистичный и флексибильный человек