Сварщик MIG/MAG

Вакансия доступна только для кандидатов которые находятся в Чехии по трудовым картам или паспортам ЕС
Работодатель: Компания Bombardier Transportation CR, осуществляющая строительство и поставки железнодорожных вагонов во Францию, Бельгию, Австрию, приглашает на работу сварщиков MIG/MAG
г. Чешская-Липа
Работодатель: Завод Foxconn крупнейший производитель фотокамеры Canon, игровые приставки PlayStation, смартфоны Xiaomi, Huawei,
г: Кутна Гора
-наличие практики выполнения сварки MIG/MAG;
- хорошая квалификация (опыт работы не менее 3 лет);
- умение читать чертежи и ориентироваться в технической документации;
-ответственное отношение к работе;
- знание чешского приветствуется;
+420775237678
+380995236001 viber
-зарплата 40000-50000 кč, в зависимости от опыта;
- проживание бесплатное;
- предоставление соц. пакета, страхование;
-оплачиваемый отпуск 25 дней;
-прямой контракт с работодателем;
-бонусы;
Александр
bigbengroup@ukr.net
+420775237678