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Сварщик MIG/MAG

Размещено 26 мая 12:46
Тип занятости
Полный день
Профессия
Слесарь, Инженер-металлург, Сварщик
Регион
Středočeský kraj
Город
Kutná Hora
Заработная плата
40 000 CZK
Компания
Foxconn; Bombardier Transportation CR
Описание

Вакансия доступна только для кандидатов которые находятся в Чехии по трудовым картам или паспортам ЕС

Работодатель: Компания Bombardier Transportation CR, осуществляющая строительство и поставки железнодорожных вагонов во Францию, Бельгию, Австрию, приглашает на работу сварщиков MIG/MAG

г. Чешская-Липа

Работодатель: Завод Foxconn крупнейший производитель фотокамеры Canon, игровые приставки PlayStation, смартфоны Xiaomi, Huawei,

г: Кутна Гора

Требования

-наличие практики выполнения сварки MIG/MAG;

- хорошая квалификация (опыт работы не менее 3 лет);

- умение читать чертежи и ориентироваться в технической документации;

-ответственное отношение к работе;

- знание чешского приветствуется;
+420775237678
+380995236001 viber

Условия

-зарплата 40000-50000 кč, в зависимости от опыта;

- проживание бесплатное;

- предоставление соц. пакета, страхование;

-оплачиваемый отпуск 25 дней;

-прямой контракт с работодателем;

-бонусы;

Контакты:

Александр

bigbengroup@ukr.net

+420775237678



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