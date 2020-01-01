Сварщик MIG/MAG

Описание

Вакансия доступна только для кандидатов которые находятся в Чехии по трудовым картам или паспортам ЕС

Работодатель: Компания Bombardier Transportation CR, осуществляющая строительство и поставки железнодорожных вагонов во Францию, Бельгию, Австрию, приглашает на работу сварщиков MIG/MAG

г. Чешская-Липа

Работодатель: Завод Foxconn крупнейший производитель фотокамеры Canon, игровые приставки PlayStation, смартфоны Xiaomi, Huawei,

г: Кутна Гора