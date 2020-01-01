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Оператор производства

Размещено 26 мая 12:52
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Středočeský kraj
Город
Kolín
Заработная плата
29 000 CZK
Компания
Toyota Peugeot Citroën Automobile
Описание

Завод Toyota Peugeot Citroën Automobile

г. Колин

Оператор производства, на один из процессов: на конечную сборку, в покрасочный цех, в сварочный цех, логистика

Важно!! Вакансия доступна для кандидатов у которых есть трудовая карта или паспорт ЕС

Требования

Мужчины до 40 лет, без избыточного веса,

Рост от 1,65 до 1,90, физически выносливые,

(в связи с интенсивностью работы)

Условия

ЗП 24937+ 2000(бонусы) крон НЕТТО

+ годовой бонус 25 500 крон, (выплачивается в три этапа)

Бесплатное проживание

Субсидированное питание,

Оплачиваемый отпуск 25 дней.

Дополнительные преимущества: тренажерный зал, йога

Вакансия и услуги компании бесплатны

Контакты:

Александр

bigbengroup@ukr.net

+420775237678



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