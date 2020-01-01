Описание

Завод Toyota Peugeot Citroën Automobile

г. Колин

Оператор производства, на один из процессов: на конечную сборку, в покрасочный цех, в сварочный цех, логистика

Важно!! Вакансия доступна для кандидатов у которых есть трудовая карта или паспорт ЕС